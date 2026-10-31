60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол
Заместник-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова откри най-старото лекоатлетическо състезание у нас, което се провежда без прекъсване от 1966 г.
Юбилейното 60-о издание на пробег "Диана" беше открито днес в Ямбол от заместник-министъра на младежта и спорта Мария Цветкова. На стартовата линия на централния площад в града застанаха професионални лекоатлети и любители от различни части на страната.
Състезанието се провежда без прекъсване от 1966 година, което го превръща в най-стария лекоатлетически пробег в България.
При откриването Цветкова подчерта, че кросът е символ на спортен дух, постоянство и стремеж към високи постижения.
Тазгодишното издание е посветено и на паметта на заслужилия треньор Йордан Атанасов, един от основателите на надпреварата и баща на заместник-министъра, който почина през 2026 г.
В състезателните дисциплини участват 51 картотекирани лекоатлети, а над 50 любители са се записали за бягането на 5000 метра.
Сред участниците са Маринела Нинева, Шабан Мустафа и миналогодишният победител на 5000 метра Чудомир Черногоров. В надпреварата се включват и ученици от III до XII клас.
През шестте десетилетия на пробега по трасето са преминали някои от най-известните български лекоатлети, сред които Николина Щерева, Светла Златева и Евгени Игнатов.
Организатори на събитието са Община Ямбол, лекоатлетически клуб "Тунджа" и Българската федерация по лека атлетика.
За отличените участници са предвидени медали, а в определени категории ще бъдат връчени и парични награди.