60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

Юбилейното 60-о издание на пробег "Диана" беше открито днес в Ямбол от заместник-министъра на младежта и спорта Мария Цветкова. На стартовата линия на централния площад в града застанаха професионални лекоатлети и любители от различни части на страната.

Състезанието се провежда без прекъсване от 1966 година, което го превръща в най-стария лекоатлетически пробег в България.

При откриването Цветкова подчерта, че кросът е символ на спортен дух, постоянство и стремеж към високи постижения.

Тазгодишното издание е посветено и на паметта на заслужилия треньор Йордан Атанасов, един от основателите на надпреварата и баща на заместник-министъра, който почина през 2026 г.

В състезателните дисциплини участват 51 картотекирани лекоатлети, а над 50 любители са се записали за бягането на 5000 метра.

Сред участниците са Маринела Нинева, Шабан Мустафа и миналогодишният победител на 5000 метра Чудомир Черногоров. В надпреварата се включват и ученици от III до XII клас.

През шестте десетилетия на пробега по трасето са преминали някои от най-известните български лекоатлети, сред които Николина Щерева, Светла Златева и Евгени Игнатов.

Организатори на събитието са Община Ямбол, лекоатлетически клуб "Тунджа" и Българската федерация по лека атлетика.

За отличените участници са предвидени медали, а в определени категории ще бъдат връчени и парични награди.