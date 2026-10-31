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Българка изчезна мистериозно в Кипър, задържаха мъж по подозрения за тежко престъпление

Българка изчезна мистериозно в Кипър, задържаха мъж по подозрения за тежко престъпление

Кипърската полиция разследва възможно отвличане или убийство, а задържаният е бил арестуван при опит да напусне острова.

Кипърската полиция разследва изчезването на 61-годишната българска гражданка Олга Василиева в Лимасол. Жената е в неизвестност от 23 октомври, а властите имат сериозни опасения за живота ѝ, съобщават местните издания Phileleftheros и Kathimerini.

По случая е задържан 43-годишен сирийски гражданин, за когото се твърди, че е поддържал интимни отношения с изчезналата жена.

Мъжът е арестуван на 30 октомври на летището в Ларнака, докато се подготвял да напусне Кипър. Според разследващите той е дал противоречиви обяснения, но отрича да е замесен в изчезването.

В хода на разследването са събрани свидетелски показания и записи от охранителни камери. Свидетел твърди, че е чул вик в района на дома на задържания.

На видеозапис се вижда автомобил, който влиза на заден ход в имота, след което в багажника му е поставен неустановен предмет. Полицията проверява дали кадрите имат връзка със случая.

Разследващите проучват и възможен финансов мотив. Според Phileleftheros задържаният е признал, че се е опитал да измами българката със сума между 15 000 и 20 000 евро, като ѝ предоставил фалшиво бижу с подправен сертификат.

На 31 октомври съдът постанови шестдневно задържане на заподозрения, докато разследването продължава.

Първоначално властите са разглеждали случая като предполагаемо убийство, но впоследствие разследването е разширено и към съмнения за отвличане с цел извършване на тежко престъпление.

Олга Василиева все още не е открита. Към момента няма потвърждение за смъртта ѝ, а обстоятелствата около изчезването остават неизяснени.

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