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Маркус Гиздол определи групата за голямото завръщане на „Армията"

Маркус Гиздол определи групата за голямото завръщане на „Армията"

ЦСКА е домакин на Славия, а столичното дерби може да проследите на живо в taralej.bg.

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол определи група от 22 футболисти за днешния домакински мач срещу Славия от 14 кръг на Първа лига. Срещата започва в 19:30 часа на новия стадион „Българска армия“ и може да я проследите на живо в сайта taralej.bg.

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Прави впечатление, че 57-годишният германец залага на абсолютно същите футболисти, които бяха сред избраниците му за победата с 2:0 над Лудогорец в понеделник. Аут заради контузии продължават да бъдат голмайсторът Жоел Цварц и бразилецът Лео Перейра.

ЦСКА призова привържениците си предварително да проверят билетите си и определените им места на обновения стадион "Българска армия" преди първия домакински мач на съоръжението.

От клуба уточниха, че проверката може да бъде направена както през мобилното приложение MyCSKA, така и чрез официалния сайт на „червените". За целта феновете трябва да влязат в профилите си и да отворят секцията "Моите билети", където могат да проверят информацията за своя сектор, ред и място.

От ЦСКА отново предоставиха и обучително видео, което показва стъпките за извършване на проверката.

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