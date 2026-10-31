Маркус Гиздол определи групата за голямото завръщане на „Армията"

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол определи група от 22 футболисти за днешния домакински мач срещу Славия от 14 кръг на Първа лига. Срещата започва в 19:30 часа на новия стадион „Българска армия“ и може да я проследите на живо в сайта taralej.bg.

ЦСКА: Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор

Прави впечатление, че 57-годишният германец залага на абсолютно същите футболисти, които бяха сред избраниците му за победата с 2:0 над Лудогорец в понеделник. Аут заради контузии продължават да бъдат голмайсторът Жоел Цварц и бразилецът Лео Перейра.

ЦСКА призова привържениците си предварително да проверят билетите си и определените им места на обновения стадион "Българска армия" преди първия домакински мач на съоръжението.

От клуба уточниха, че проверката може да бъде направена както през мобилното приложение MyCSKA, така и чрез официалния сайт на „червените". За целта феновете трябва да влязат в профилите си и да отворят секцията "Моите билети", където могат да проверят информацията за своя сектор, ред и място.

От ЦСКА отново предоставиха и обучително видео, което показва стъпките за извършване на проверката.