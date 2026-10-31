След катастрофата край Одрин: Българските туристи пътуват обратно към Русе

Българските туристи, преживели катастрофата край Одрин тази нощ, вече пътуват обратно към България с друг автобус, изпратен от Русе. Това съобщи пред БТА Стелиан Николов, управител на "Автошкола Николов" и собственик на катастрофиралото превозно средство.

При инцидента са пострадали десет души, като четирима са били настанени за болнично лечение. Други ранени са напуснали лечебните заведения по собствено желание.

Автобусът е превозвал 51 души от Русе към Истанбул, когато се е ударил в камион на пътя между граничния пункт "Капъкуле" и Одрин.

Николов, който се е движел непосредствено зад автобуса, твърди, че катастрофата е причинена от паркиран без светлини камион. По думите му в района е имало дъжд и мъгла, а покрай пътя са били спрени и други тежкотоварни автомобили.

"Камионът се вижда в последния момент, без да е обозначен по никакъв начин. Автобусът се опита да го избегне, но не успя и го закачи. Ако ударът беше челно, със сигурност щеше да бъде фатален", разказа той.

След сблъсъка от камиона започнали да падат касетки и други предмети. Николов успял да премине между двете превозни средства и да помогне на пострадалите.

Изпратеният от Русе автобус се е забавил заради продължителни проверки на турската граница, но впоследствие туристите са продължили пътуването си обратно към България заедно с багажа си.

Катастрофиралият автобус е оставен на паркинг в Одрин.

Причините за инцидента продължават да се изясняват от турските власти.