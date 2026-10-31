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Румъния е втора в света по производство на сливи, 80% от реколтата отива за ракия

Румъния е втора в света по производство на сливи, 80% от реколтата отива за ракия
Снимка: Pixabay

Въпреки голямото производство на плодове, румънските стопани преработват само малка част от сливите в сладка, компоти и сушени продукти, които могат да се продават целогодишно

Румъния е водещ производител на сливи в Европа и заема второ място в света, но по-голямата част от реколтата не се използва за производството на храни. Около 80% от сливите в страната се насочват към дестилация за производство на цуйка - традиционна румънска сливова ракия, съобщават местните медии Диджи 24 и "Зиарул финанчиар".

За малките семейни стопанства в райони като Арджеш и Вълча дестилацията е не само вековна традиция и част от гостоприемството, но и един от най-сигурните начини за съхранение на бързо развалящите се плодове.

Икономистът Кристиан Насуля обяснява, че предпочитанието към производството на алкохол отразява възприеманата от стопаните стойност на този начин на оползотворяване на реколтата.

"Фактът, че голяма част от потребителите предпочитат да превърнат тези плодове в алкохолни напитки, подсказва, че от гледна точка на хората, които контролират процеса, това е най-ценното приложение на продукта", посочва Насуля, цитиран от Диджи 24.

Социологът Михня Преотеси допълва, че традицията има и социално значение, особено при посрещането на гости.

"Освен това, когато идват гости, това e елемент от социално взаимодействие - поне сред мъжете", обяснява той.

Според Диджи 24 производителите биха могли да получават по-високи приходи, ако насочат по-голяма част от продукцията към преработка в храни с по-дълъг срок на годност. Сред възможностите са сладка, конфитюри, компоти и сушени сливи.

Мадалина Бутак от Института за изследвания и развитие в овощарството в Питещ-Мъръчинени посочва, че тези продукти могат да бъдат добра алтернатива на дестилацията.

"Плодово масло, конфитюр, компот, сладка - точно както са се приготвяли преди години... Те са отлични, когато се изсушат; сушените сливи имат най-високо съдържание на антиоксиданти", обяснява тя.

Бутак отбелязва, че през последните години овощарският сектор в страната се е раздробил значително и вече включва голям брой малки стопанства. Според нея обединяването им в кооперативи би позволило по-ефективно използване на реколтата и по-добра реализация на продукцията.

През 2024 г. производството на сливи в Румъния достига близо 600 хил. тона. Сливовите дървета съставляват приблизително 45% от всички овощни дръвчета в страната.

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