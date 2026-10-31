„Студентската листа“ в Сърбия: известните лица, политическите цели и плановете за промяна

„Студентите“ дойдоха на власт след две години на протести, обхванали Сърбия. Повод за огромното недоволство стана трагедията от 1 ноември 2024 г., когато 16 души, включително две деца, загинаха при срутването на козирка на наскоро ремонтираната централна железопътна гара в Нови Сад. Според опозицията ръководството на страната се е опитало да потули случилото се и да прикрие виновните.

„Студентската листа“ (Studentska lista – Studenti pobeđuju) всъщност е политическо обединение в Сърбия, създадено на основата на студентското протестно движение „Студентите в блокада“.

Въпросното обединение не се смята за стандартна политическа партия. На изборите през 2026 г. тя участва като гражданско обединение. Появата ѝ е свързана цялостно с общественото недоволство от корупцията, състоянието на държавните институции и политиката на управляващите. Движението се стремеше главно да обедини избирателите, недоволни от управлението на Сръбската прогресивна партия и Александър Вучич. То обаче не се ограничава до една политическа идеология.

„Студентската листа“ е едно от най-забележителните политически обединения в съвременна Сърбия, възникнало на вълната на мащабните студентски протести срещу корупцията и управляващите, а впоследствие се превърна в сериозна политическа сила. На предсрочните парламентарни избори през 2026 г. движението постигна победа, изпреварвайки управляващия блок на Александър Вучич. Ето най-важното за политическото обединение към днешна дата:

За разлика от традиционните партии, „Студентската листа“ няма едноличен председател. Нейните представители подчертават принципа на колективното ръководство и се противопоставят на формирането на култ към личността около един политик.

Илия Сърданович

Илия Сърданович е първи в листата на „Студентската листа“ и един от основните представители на обединението. По професия е лекар кардиолог, работи в Института по сърдечносъдови заболявания на Войводина и преподава в Медицинския факултет на Университета в Нови Сад.

Той придоби широка известност с подкрепата си за студентското протестно движение. През септември 2026 г. бе представен като първия кандидат в избирателната листа.

Застъпва се за борба с корупцията, независимост на държавните институции и повишаване на отговорността на държавните служители. Същевременно подчертава, че политическата борба на студентите не бива да се превръща в противопоставяне между две отделни личности. След победата на движението на изборите той започна да бъде разглеждан като един от възможните кандидати за министър-председател на Сърбия.

"Той се обявява за реорганизиране на здравната система, която да бъде в полза на гражданите и да бъде основана на базата на равенство за всички пациенти", каза пред Таралеж журналистът и експерт по бивша Югославия Райна Асенова, като добави, че съседна Сърбия има нужда от сериозна здравна реформа.

Тя посочи, че е много тежка ситуацията в гинекологичните болници, в частност в отделенията за раждане, като положението там е като от 19-и век.

Други представители на движението

Освен Сърданович в „Студентската листа“ са включени известни представители на науката, спорта, културата и обществената дейност.

Журналистът Райна Асенова също коментира пред Таралеж, че в движението са включени много лекари, артисти, писатели, представители на академичните среди (различни професори), спортисти.

Сред тях са Деян Бодирога - известен сръбски баскетболист, Деян Шошкич – бивш управител на Националната банка на Сърбия, актьорът Тихомир Станич и социологът Йово Бакич.

В обединението участва и общественият активист Златко Коканович, известен с протестите си срещу разработването на литиевото находище „Ядар“.

Всъщност най-известното лице в „Студентската листа“ е Деян Бодирога – двукратен световен шампион по баскетбол и президент на Евролигата. Той подкрепя „студентите“ от 2024 г.

"Бодирога е изключително популярно лице в Сърбия, той е една легенда", посочи и Асенова.

Тя съобщи, че и бившият управител на Народната банка на Сърбия - Деян Шошкич е сред популярните лица в "Студентска листа".

Освен него в листата има и други спортисти: лекоатлетът и шампион на Сърбия в многобоя Михайло Дудаш, както и бившият футболист и президент на Синдиката на професионалните футболисти на Сърбия Мирко Поледица.

Сред останалитеизвестни лица е юристът и музикант Федя Димович, адвокатката по правата на човека Сара Ел Сараг, реставраторката и бивш заместник-директор на Републиканския институт за опазване на паметниците на културата Естела Радонич Живков.

Райна Асенова цитира и името на популярния в Сърбия актьор Тихомир Стойкич, както и на писателя Желко Хубач, известен с работата си в театрите и телевизиите.

Какви са Основни цели на „Студентската листа“

„Студентската листа“ формулира редица основни задачи, залегнали в основата на политическата ѝ програма. Сред тях са:

Борба с корупцията и разследване на злоупотребите на държавни служители.

Осигуряване на независимост на съдебната система и прокуратурата.

Повишаване на прозрачността при обществените поръчки и разходването на бюджетни средства.

Ограничаване на влиянието на политическите партии върху държавните институции.

Защита на свободата на словото и независимостта на средствата за масова информация.

Развитие на образованието и повишаване на достъпността на учебните материали.

Подкрепа за националната икономика, предприемачеството и селското стопанство.

Подобряване на здравеопазването и повишаване на достъпността на медицинските услуги.

Осигуряване на достъпни жилища за младите семейства.

Възстановяване на доверието на гражданите в държавните институции.

Политическата програма на „Студентската листа“

Програмата на „Студентската листа“ носи името „Студентски план“ (Studentski plan). Тя се състои от 11 точки, обединени в три основни направления: „Сърбия или мафия“, „В знанието е силата“ и „Сърбия расте заедно с нас“.

Основният акцент е поставен върху борбата с корупцията и реформата на държавните институции. Движението предлага създаването на специализирано звено на прокурорската полиция за разследване на корупционни престъпления, засилване на контрола върху имуществото на държавните служители и въвеждане на мерки за отнемане на незаконно придобитите активи.

Специално внимание се отделя на съдебната система. Представителите на обединението се застъпват за премахване на политическото влияние върху съдиите и прокурорите, както и за повишаване на прозрачността на разследванията и държавните договори.

В икономическата сфера „Студентската листа“ предлага подкрепа за местните предприемачи, иновативните предприятия и селското стопанство. Програмата предвижда развитие на производството с висока добавена стойност, подкрепа за стартиращи компании и ограничаване на монополното влияние на отделни предприятия.

Социалната част на програмата включва осигуряване на безплатни учебници за учениците, подобряване на достъпа до лекарства, възстановяване на медицинските заведения в малките населени места и развитие на програми за достъпни жилища.

Движението предлага също така максималната продължителност на работата по срочен трудов договор да бъде намалена от 24 на 12 месеца, както и да се засили защитата на трудовите права на работниците.

С други думи, програмата на „Студентската листа“ съчетава институционални реформи, борба с корупцията и мерки за социална подкрепа. Основната ѝ идея не се изчерпва със смяната на политическото ръководство, а включва и промяна на принципите, по които функционира държавата.

Очаква се постът на министър-председател да бъде зает от кардиолога Илия Сърданович. Въпреки че „студентите“ заявиха, че се отказват от традиционния партиен лидер, формално листата беше оглавена от кардиолога Илия Сърданович.

Интересен факт е, че в навечерието на изборите няколко опозиционни партии се отказаха да регистрират собствени листи, за да подкрепят „Студентската листа“.

В основата на външната политика на страната според тях трябва да стоят териториалната цялост и неутралитетът. Някои кандидати публично определиха Косово като неразделна част от Сърбия.