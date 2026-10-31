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Супертанкер с над 2 милиона барела петрол се взриви в Ормузкия проток

Супертанкер с над 2 милиона барела петрол се взриви в Ормузкия проток
АП/БТА

Супертанкер с над 2 милиона барела петрол се взриви в Ормузкия проток

Супертанкер, превозващ над 2 милиона барела петрол, се е натъкнал на морска мина и се е запалил в Ормузкия проток. Това съобщиха ирански държавни медии, позовавайки се на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Според Техеран корабът е преминавал през маршрут, определен от иранските власти като неразрешен, въпреки отправените радиопредупреждения.

Иранската революционна гвардия твърди, че общо четири петролни танкера са се запалили в района в петък, 30 октомври. Информацията за броя на засегнатите кораби и причините за експлозиите все още не е независимо потвърдена.

Иранските власти заявяват, че част от плавателните съдове са изключили навигационните си системи и са пренебрегнали предупрежденията за опасност.

Междувременно военноморските сили на Оман евакуираха 25 членове на екипажа на танкер под панамски флаг, който е бил атакуван и се е запалил край бреговете на провинция Мусандам. На спасените моряци е оказана медицинска помощ.

Британският Център за морски търговски операции (UKMTO) също съобщи за нападение срещу плавателен съд на около 40 морски мили южно от иранския остров Лаван.

По информация на организацията корабът е бил ударен от неизвестен снаряд, предизвикал пожар на борда. Екипажът е в безопасност, като към момента няма съобщения за замърсяване на морето.

Нападенията засилват опасенията за сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток, който е сред най-важните маршрути за световните доставки на петрол.

Напрежението в региона остава високо след началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари 2026 г.

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