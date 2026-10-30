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Президентът на Полша прекъсна визитата си в чужбина заради полицейска акция в Конституционния съд

Президентът на Полша прекъсна визитата си в чужбина заради полицейска акция в Конституционния съд
АР/БТА

„В подобен момент държавният глава трябва да бъде в Полша. Прекратявам пътуването до Сенегал и се връщам“, написа Навроцки в социалната мрежа X

Полският президент Карол Навроцки прекъсна официалното си посещение в Сенегал и реши да се върне незабавно в страната заради кризата около Конституционния съд. Повод за решението му стана влизането на полицейски служители в сградата на институцията и отстраняването на нейния председател, съобщават световни агенции.

„В подобен момент държавният глава трябва да бъде в Полша. Прекратявам пътуването до Сенегал и се връщам“, написа Навроцки в социалната мрежа X.

От полицията потвърдиха, че техни служители са влезли в сградата на Конституционния съд след инциденти пред входа. Според официалната информация срещу полицаите са били хвърляни опасни предмети.

Междувременно на интернет страницата на съда беше публикувана информация за отстраняването на председателя Богдан Швенчковски.

Случващото се е поредният епизод от продължителния институционален конфликт в Полша, който на практика блокира работата на Конституционния съд.

Напрежението е свързано с разногласията около назначенията на магистрати. По-рано тази година Навроцки отказа да подпише назначенията на трима от шестимата съдии, избрани от парламента. От своя страна председателят Швенчковски не допусна до длъжност магистратите, подкрепени от настоящото парламентарно мнозинство.

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