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Eксперт: Полша може да преразгледа трансфера на допълнителни МиГ-29 на Украйна, ако сделката с България се провали

Eксперт: Полша може да преразгледа трансфера на допълнителни МиГ-29 на Украйна, ако сделката с България се провали
Снимка: AP/БТА

Бившият полски министър на отбраната Януш Онишкевич заяви, че преговорите със София продължават и въпросът за останалите изтребители може отново да бъде поставен на дневен ред

Полша прехвърля два изтребителя МиГ-29 на Украйна, докато разговорите с България за прехвърляне на останалите самолети от този тип все още продължават. Ако не може да се постигне споразумение със София, Варшава може да преразгледа прехвърлянето на самолетите на Украйна.

Това заяви полският експерт и бивш министър на националната отбрана Януш Онишкевич в коментар пред Укринформ.

Според него Полша разполага с повече от два изтребителя МиГ-29, така че прехвърлянето на два самолета на Украйна не означава, че въпросът с останалите самолети е "окончателно затворен".

"Прехвърляме два самолета на Украйна, а що се отнася до останалите няколко, доколкото разбирам, разговорите с България продължават", каза Онишкевич.

Той предположи, че ако Полша и България не постигнат окончателно споразумение, въпросът за прехвърлянето на тези самолети в Киев може да се върне на дневен ред.

"Тъй като няма подписано окончателно споразумение, въпросът може да се върне, ако преговорите с България завършат с неуспех", каза бившият министър.

Експертът отбеляза, че прехвърлянето на два МиГ-29 на Украйна ще бъде част от по-широк пакет военна помощ, който ще включва и по-специално оборудване за противовъздушна отбрана.

Коментирайки съобщенията, че Полша е обмисляла спиране на прехвърлянето на пакет от военна помощ на Украйна след решението на Лвовския областен съвет да обяви 2027 г. за Година на Украинската въстаническа армия (УПА) и Роман Шухевич, Онишкевич отбеляза, че предложението на областния съвет все още не е официално одобрено.

"Полската страна взе това предвид и го оцени като положителен факт", каза бившият полски министър на отбраната.

Същевременно той подчерта, че военното сътрудничество между Полша и Украйна е добре установено.

"Мисля, че военната помощ работи доста добре. Надявам се, че ще продължи да го прави и че сътрудничеството ще се засили още повече", каза той.

Според Онишкевич нуждата на Украйна от подкрепа може да се увеличи поради засилените руски атаки срещу критична инфраструктура, по-специално енергийните мрежи. Той подчерта, че целта на подобни удари е да се сломи духът на съпротива на украинския народ, но изрази увереност, че Русия няма да успее да постигне това.

Коментирайки евентуалното съдържание на следващите пакети военна помощ на Полша за Украйна, Онишкевич отказа да прави спекулации, отбелязвайки, че списъкът с прехвърлените оръжия и техника не винаги може да бъде публично достояние. Същевременно той подчерта, че Украйна постоянно се нуждае от системи за противовъздушна отбрана.

Както съобщи Укринформ, на 29 октомври Полша заяви, че скоро ще прехвърли още два изтребителя МиГ-29 на Украйна като част от нов пакет военна помощ на стойност около 50 милиона евро. Пакетът ще включва също боеприпаси и оборудване за противовъздушна отбрана.

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