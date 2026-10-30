ЦСКА 1948 се развихри срещу Спартак Варна и излезе трети

ЦСКА 1948 разби Спартак Варна с 6:1 у дома. Двубоят беше от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата се забави с няколко минути заради гъстата мъгла над Бистрица. Два гола за успеха на "червените" вкара Атанас Илиев, а по веднъж се разписаха Елиас Франко, Бенаиса Бенамар, Георги Русев и Ектор Куеяр. За гостите точен беше Антон Иванов.

След този мач ЦСКА 1948 излезе на трето място във временното класиране с 28 точки. Спартак са седми с 13 точки.

"Соколите" поведоха в 20-ата минута. Антон Иванов се освободи пред наказателното поле и отправи удар, който след рикошет стана неспасяем за Алекс Божев.

Преднината на гостите обаче се задържа едва две минути. Емерсон Барбоса центрира в наказателното поле на Спартак, където Елиас Франко беше изпуснат и отблизо се разписа за 1:1.

В 28-ата минута ЦСКА 1948 направи пълен обрат. При центриране от корнер Лаша Двали отклони топката към Бенаиса Бенамар, а той от няколко метра не сбърка - 2:1.

В началото на второто полувреме Елиас Франко беше задържан в наказателното поле на гостите. "Червените" получиха дузпа, която Атанас Илиев реализира.

Десетина минути по-късно Георги Русев покачи до 4:1. Крилото излезе сам срещу вратаря Пламен Илиев, като го преодоля с елегантен прехвърлящ удар.

В 67-ата минута ЦСКА 1948 вкара пети гол. Ектор Куеяр се разписа с отсечен шут от около 22-23 метра. В 76-ата минута гол на Калоян Стрински беше отменен заради нарушение в хода на атаката на Куеяр.

В 82-ата минута "червените" стигнаха до шети гол. Атанас Илиев изпревари Пламен Илиев при центриране отляво и на празна врата вкара за 6:1.