Лазаретът на Спартак Варна продължава да се пълни

Още един футболист влезе в лазарета на Спартак Варна. "Тема спорт" съобщава, че с контузия е халфът Анхел Гомес.

26-годишният офанзивен футболист няма да може да вземе участие в гоствуването на ЦСКА 1948. За визитата в Бистрица отпада и Едсон Силва. Очакваше се той да бъде на линия за двубоя, но треньорът Васил Петров е преценил да не го рискува.

В четвъртък успешна операция претърпя и нападателят Ахмед Ахмедов. На тарана е отстранен израстък над петата. Той ще се възстановява два месеца, като се очаква да е на линия за старта на зимната подготовка.

Извън строя продължава да бъде и Матео Петрашило.