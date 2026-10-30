Новини
Търси
Подкаст
Общество

ПСС: Лоши са условията за туризъм в планините

ПСС: Лоши са условията за туризъм в планините
БТА

От спасителната служба не са имали сигнали за инциденти

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В някои части времето е облачно и мъгливо, преобладава дъжд, като на места е по-слаб, а на други – интензивен, казаха от ПСС.

От спасителната служба не са имали сигнали за инциденти през изминалото денонощие. 

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

Още по темата

ПСС предупреждава за лоши условия за туризъм в планините и снежна покривка до 20 см

ПСС предупреждава за лоши условия за туризъм в планините и снежна покривка до 20 см

След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

ПСС: Времето е подходящо за излизане в планината

ПСС: Времето е подходящо за излизане в планината

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

Месечната заплата на младите специализанти по държавна поръчка ще бъде минимум 1550,50 евро

Месечната заплата на младите специализанти по държавна поръчка ще бъде минимум 1550,50 евро

Шишков представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.

Шишков представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.

Над 60 удара и 19 предишни присъди: Подробности за убийството в Русе

Над 60 удара и 19 предишни присъди: Подробности за убийството в Русе

Водещи

120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

  • Преди 2 минути
Надежда Йорданова: Вместо да се извини на българските майки, Йотова пак излъга за помилването на Петричкия Ескобар

Надежда Йорданова: Вместо да се извини на българските майки, Йотова пак излъга за помилването на Петричкия Ескобар

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

  • Преди 11 минути
Независимият руски в. „Новая газета“ прекратява дейността си

Независимият руски в. „Новая газета“ прекратява дейността си

  • Преди 16 минути
Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

  • Преди 17 минути
Обвинения в лъжи и закани за съд: Остри реакции след дебата Йотова - Гюров

Обвинения в лъжи и закани за съд: Остри реакции след дебата Йотова - Гюров

  • Преди 20 минути
Месечната заплата на младите специализанти по държавна поръчка ще бъде минимум 1550,50 евро

Месечната заплата на младите специализанти по държавна поръчка ще бъде минимум 1550,50 евро

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

  • Преди 32 минути
Шишков представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.

Шишков представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.

Над 60 удара и 19 предишни присъди: Подробности за убийството в Русе

Над 60 удара и 19 предишни присъди: Подробности за убийството в Русе

Специален гост за откриването на "Армията"

Специален гост за откриването на "Армията"

  • Преди 43 минути
БЧК към шофьорите: Не чакайте новите правила, сложете това в аптечката си

БЧК към шофьорите: Не чакайте новите правила, сложете това в аптечката си

  • Преди 1 час
Български морски дрон за автономни мисии ще бъде тестван в Бургаския залив

Български морски дрон за автономни мисии ще бъде тестван в Бургаския залив

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

  • Преди 1 час
Абровски: Подпомагането в бъдещата Обща селскостопанска политика ще бъде различно

Абровски: Подпомагането в бъдещата Обща селскостопанска политика ще бъде различно