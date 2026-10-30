ПСС: Лоши са условията за туризъм в планините

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В някои части времето е облачно и мъгливо, преобладава дъжд, като на места е по-слаб, а на други – интензивен, казаха от ПСС.

От спасителната служба не са имали сигнали за инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.