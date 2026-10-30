Александър Зверев е №1 в тениса

Александър Зверев ще се изкачи на първо място в световната по тенис в понеделник. Германецът достигна до четвъртфиналите на турнира във Виена и ще измести Яник Синер от лидерската позиция.

Зверев ще стане вторият представител на Германия след борис Бекер, който е на върха в световния тенис.

"Това е нещо много специално. Имаш чувството, че си на върха на света и това е наистина невероятно. Различно е от спечелването на турнир или титла, но е толкова специално да знаеш, че номер едно ще бъде до името ти, когато излезе новата ранглиста", коментира Зверев пред официалния сайт на АТП.

Той е едва 30-ият тенисист, оглавил световната ранглиста, въведена през 1973 година.

Последният германски тенисист, заемал първото място в класацията, е Борис Бекер преди около 35 години. Сред германските тенисистки само Щефи Граф и Ангелик Кербер са постигали това в ранглистата на УТА.

Зверев е спечелил много от най-големите титли в спорта, включително олимпийски златен медал и седем трофея от АТП Мастърс 1000. През този сезон той триумфира с титлата в първия си турнир от Големия шлем на Ролан Гарос и го завърши с победа на Откритото първенство на САЩ.

Зверев ще стане вторият най-възрастен играч, достигнал до номер едно в света за първи път. На 29 години и шест месеца, той ще изостава само от австралиеца Джон Нюкомб, който е на 30 години, когато става номер едно през 1974 година.