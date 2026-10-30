Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Александър Зверев е №1 в тениса

Александър Зверев е №1 в тениса
AP/БТА

Германецът ще се изкачи на върха на световната ранглиста в понеделник

Александър Зверев ще се изкачи на първо място в световната по тенис в понеделник. Германецът достигна до четвъртфиналите на турнира във Виена и ще измести Яник Синер от лидерската позиция.

Зверев ще стане вторият представител на Германия след борис Бекер, който е на върха в световния тенис.

"Това е нещо много специално. Имаш чувството, че си на върха на света и това е наистина невероятно. Различно е от спечелването на турнир или титла, но е толкова специално да знаеш, че номер едно ще бъде до името ти, когато излезе новата ранглиста", коментира Зверев пред официалния сайт на АТП.

Той е едва 30-ият тенисист, оглавил световната ранглиста, въведена през 1973 година.

Последният германски тенисист, заемал първото място в класацията, е Борис Бекер преди около 35 години. Сред германските тенисистки само Щефи Граф и Ангелик Кербер са постигали това в ранглистата на УТА.

Зверев е спечелил много от най-големите титли в спорта, включително олимпийски златен медал и седем трофея от АТП Мастърс 1000. През този сезон той триумфира с титлата в първия си турнир от Големия шлем на Ролан Гарос и го завърши с победа на Откритото първенство на САЩ.

Зверев ще стане вторият най-възрастен играч, достигнал до номер едно в света за първи път. На 29 години и шест месеца, той ще изостава само от австралиеца Джон Нюкомб, който е на 30 години, когато става номер едно през 1974 година.

Още по темата

Александър Зверев оцеля и е на една победа от №1 в тениса

Александър Зверев оцеля и е на една победа от №1 в тениса

Алкарас за Зверев: Напълно заслужава да бъде номер 1

Алкарас за Зверев: Напълно заслужава да бъде номер 1

Синер и Алкарас в битка с аматьори за 1 милион долара

Синер и Алкарас в битка с аматьори за 1 милион долара

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

Специален гост за откриването на "Армията"

Специален гост за откриването на "Армията"

Атанас Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3

Атанас Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3

Шестима в Лудогорец с изтичащи договори

Шестима в Лудогорец с изтичащи договори

Водещи

Работа на две смени в тунел "Топли дол": АПИ обяви докъде е стигнал ремонтът

Работа на две смени в тунел "Топли дол": АПИ обяви докъде е стигнал ремонтът

  • Току-що
120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

  • Преди 4 минути
Надежда Йорданова: Вместо да се извини на българските майки, Йотова пак излъга за помилването на Петричкия Ескобар

Надежда Йорданова: Вместо да се извини на българските майки, Йотова пак излъга за помилването на Петричкия Ескобар

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

  • Преди 13 минути
Независимият руски в. „Новая газета“ прекратява дейността си

Независимият руски в. „Новая газета“ прекратява дейността си

  • Преди 18 минути
Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

  • Преди 18 минути
Обвинения в лъжи и закани за съд: Остри реакции след дебата Йотова - Гюров

Обвинения в лъжи и закани за съд: Остри реакции след дебата Йотова - Гюров

  • Преди 22 минути
Месечната заплата на младите специализанти по държавна поръчка ще бъде минимум 1550,50 евро

Месечната заплата на младите специализанти по държавна поръчка ще бъде минимум 1550,50 евро

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

  • Преди 34 минути
Шишков представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.

Шишков представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.

Над 60 удара и 19 предишни присъди: Подробности за убийството в Русе

Над 60 удара и 19 предишни присъди: Подробности за убийството в Русе

Специален гост за откриването на "Армията"

Специален гост за откриването на "Армията"

  • Преди 45 минути
БЧК към шофьорите: Не чакайте новите правила, сложете това в аптечката си

БЧК към шофьорите: Не чакайте новите правила, сложете това в аптечката си

  • Преди 1 час
Български морски дрон за автономни мисии ще бъде тестван в Бургаския залив

Български морски дрон за автономни мисии ще бъде тестван в Бургаския залив

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

  • Преди 1 час