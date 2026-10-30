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Росица Карамфилова: Над 180 млн. евро ще бъдат инвестирани във ВиК инфраструктурата в Бургас и Варна

Росица Карамфилова: Над 180 млн. евро ще бъдат инвестирани във ВиК инфраструктурата в Бургас и Варна
БТА

Министърът обърна внимание и на необходимостта от по-активни действия за опазване на морските екосистеми и ограничаване на замърсяването с отпадъци

Инвестиции за над 180 млн. евро са насочени към ВиК операторите в Бургас и Варна. В проектите е включен и комплексът „Елените“, който пострада при наводнение миналата година. Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, която участва онлайн в стратегическия диалог в рамките на втория международен форум „ЧЕРНО МОРЕ 2030: Сигурност, устойчивост, иновации“ в Бургас.

Тя посочи, че работата на Министерството на околната среда и водите е съсредоточена в три основни направления: подобряване качеството на водите, опазване на екосистемите и повишаване устойчивостта на крайбрежните територии, предава БТА.

Над 96 процента от зоните за къпане в България са с отлично качество на водите, което е добър резултат, но запазването му изисква постоянни усилия, каза тя. 

По думите ѝ по Програма „Околна среда“ са предвидени 38 млн. евро за повишаване на климатичната устойчивост на крайморските общини, както и 11 млн. евро за овладяване на свлачища и други природни рискове.

Министърът обърна внимание и на необходимостта от по-активни действия за опазване на морските екосистеми и ограничаване на замърсяването с отпадъци. Тя съобщи, че се актуализира стратегията за опазване на екосистемите, като според нея България трябва да има активна позиция при формирането на бъдещите европейски политики за моретата. 

 

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