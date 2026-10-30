Мая Манолова: Целта на санкциите за търговците е да спазват закона

Целта на санкциите за търговците е да спазват закона. Това заяви пред НОВА Нюз председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова.

По думите й търговските вериги смятат, че са над закона и правото за тях не важи, съответно могат да го нарушават, защото са достатъчно мощни и достатъчно големи.

Тя каза, че разликата в тези надценки по отношение на един и същ продукт не трябва да бъде по-висока от 10 процента.

При проверки установихме, че се слагат различни надценки на сходни продукти. В случая тук несправедливото е следното - това е наречено дискриминация по отношение на производителите, каза Манолова.

По думите й в българските вериги чуждестранните продукти са с много по-ниски надценки от българските продукти.

Веригите са галеното дете на всяка власт, срещу чиито интереси не се прави нищо, изтъкна Манолова.