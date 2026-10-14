Манолова: КЗП ще налага до 50 000 евро глоба за артикул при необосновано увеличение на цената

Комисията за защита на потребителите планира да налага санкции между 10 и 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената, обяви пред НОВА председателят на комисията Мая Манолова.

Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите.

„Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще ги накажем със сурови санкции”, заяви Манолова, като добави, че търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните цени.

Тя коментира данните за надценките при хранителните продукти, представени от КЗП, Комисията за защита на конкуренцията, КНСБ и експерти.

„След като изнесох данните за 141% надценки на хранителни продукти, получих обаждания от граждани, които смятат, че надценките достигат около 240% – най-вече при маслото”, посочи председателят на КЗП.

Тя уточни, че представените данни обхващат две групи продукти – млечни изделия, както и плодове и зеленчуци, които са част от малката потребителска кошница.

По думите ѝ обичайните надценки в Европа са значително по-ниски. В Германия те са между 15% и 25%, във Франция достигат около 23%, а при зеленчуците могат да бъдат до 40%. Средната надценка в Европа е около 25%, заяви Манолова.

Според нея надценки от 141% при млечните продукти са прекомерни.