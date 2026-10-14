Мая Манолова изслушва жителите на Благоевград за скока на цените

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова ще се срещне днес с потребители в организирана приемна в Благоевград, съобщиха от Комисията. Срещата със записалите се хора ще започне в 13:30 часа в офиса на Териториалния отдел на КЗП – Благоевград на ул. „Тодор Александров“ №23. Записвания могат да се правят и днес до обяд на телефон тел. 02/ 9330 577, допълват от КЗП.

Мая Манолова организира приемна преди седмица в София, която беше и първата от редовните ѝ приемни за потребители. Преди срещата в столицата от КЗП съобщиха, че за нея са се записали граждани с различни потребителски въпроси – от оспорване на битови сметки и начислени разходи от мобилни оператори, през спорни клаузи и общи условия в договори, сигнали за нелоялни търговски практики, проблеми с онлайн покупки, рекламации на продукти и други.

Преди два дни Манолова представи на брифинг първите резултати от извършените от КЗП проверки в търговските вериги и установените от инспекторите факти.

От КЗП напомнят, че горещата линия за потребители е 0700 111 22, а приемната за подаване на жалби в София е на ул. „Врабча“ № 1, на партерния етаж, с работно време от 9:00 ч. до 17:30 ч. Потребителите извън столицата могат да подават жалби и в териториалните отдели на КЗП в страната, посочват още от Комисията.

До края на месеца Мая Манолова ще направи и втора приемна в София, а датата и часовете ще бъдат обявени допълнително, съобщиха още от КЗП. Оттам допълват, че за графика в други областни градове ще информират своевременно