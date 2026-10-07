Кристалина Георгиева: Цените на енергията, рекордният дълг и бумът на ИИ застрашават растежа

Глобалната икономика е изправена пред тристранна заплаха: високите цени на енергията, рекордни нива на публичния дълг и скрити рискове около инвестиционния бум в изкуствения интелект (ИИ). Това предупреждение отправи управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирано по Ройтерс. Тя призова правителствата спешно да внедрят защитни фискални и монетарни механизми.

В реч преди Годишните срещи на МВФ и Световната банка в Банкок, Георгиева очерта сблъсъка на две противоположни сили: негативния шок върху енергийните доставки от конфликтите в Близкия изток и позитивния шок в търсенето, предизвикан от ИИ. И двете явления продължават да подхранват инфлацията. Предстоящите нови прогнози на фонда ще отчетат сериозни понижения в растежа на държави, засегнати от военни действия, като Украйна (поради разрушена инфраструктура) и страните от Персийския залив (поради иранските удари и свития енергиен експорт).

Към момента фондът запазва юлската си прогноза за глобален икономически растеж от 3,0% през 2026 г. и 3,4% през 2027 г.. Тези разчети обаче са обвързани с допускането, че Ормузкият проток ще се върне към нормален режим на работа до март 2027 г., а цените на петрола ще паднат до 78-89 долара за барел. В реалност обаче петролът сорт Брент се задържа устойчиво на нива от 100 долара за барел, а прекъснатите рафиниращи мощности оскъпяват горивата (като дизела) с още 100 долара марж на барел. Натискът ще се засили през зимния отоплителен сезон поради блокираните доставки на втечнен природен газ (ВПГ).

Паралелно с това държавният дълг в световен мащаб се намира в най-високата си точка от Втората световна война насам и се очаква да прехвърли 100% от БВП преди 2030 г. Георгиева посочи развитите икономики, начело със САЩ, като най-сериозните генератори на дългово бреме. Тя разкритикува липсата на решителни средносрочни планове за фискална консолидация в тези страни. На фона на високите енергийни разходи, тарифите и военните бюджети, доходността по 10-годишните държавни облигации на САЩ, Германия и Япония достигна рекорди, невиждани съответно от 2007, 2009 и 1996 г.. В отговор МВФ оцени повишението на лихвите от Федералния резерв, ЕЦБ и Японската централна банка като напълно правилен ход.

По отношение на изкуствения интелект, Георгиева отбеляза, че мащабът на инвестициите в сектора ще изпревари историческия бум на железниците и електрическите мрежи. Тя обаче предупреди за риск от пазарен шок, ако компаниите не оправдаят високите си пазарни оценки. МВФ прогнозира, че при правилно управление ИИ може да носи по 0,5 процентни пункта допълнителен световен растеж годишно. За целта обаче са нужни спешни регулации, които да овладеят заплахите от сериозни трусове на пазара на труда, киберрискове и опасността най-напредналите модели да излязат извън човешки контрол.