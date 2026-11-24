Емре Мор обяви, че временно се оттегля от професионалния футбол заради здравословни проблеми. НЕК Неймеген потвърди, че договорът на 29-годишния футболист е прекратен по взаимно съгласие. Мор подписа с нидерландския клуб през лятото на 2026 г. с контракт до 2028 г.

“Стигнах до момент, в който трябва да се вслушам в тялото си, да уважавам границите си и да поставя здравето си на първо място”, написа Мор. Той определи решението като трудно и допусна, че един ден може отново да играе. Конкретните здравословни причини за паузата остават лични.

Мор привлече вниманието като тийнейджър с техниката и дрибъла си и получи прозвището “турския Меси”. През 2016 г. Борусия Дортмунд го привлече от датския Нордселанд, когато беше на 18 години. Година по-късно той премина в Селта Виго, а впоследствие игра за Галатасарай, Олимпиакос, Фатих Карагюмрюк и Фенербахче.

За НЕК Неймеген турският национал записа седем официални мача, един гол и една асистенция. Техническият директор на клуба Карлос Алберс потвърди, че решението е взето след разговори с футболиста.

“Здравето на човека винаги е на първо място”, заяви Алберс.