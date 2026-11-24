Арсенал приема Борусия Дортмунд в един от най-интересните сблъсъци от програмата на Шампионската лига във вторник (24 ноември). Двата отбора се изправят един срещу друг в Лондон.

Домакините от Арсенал влизат в двубоя с амбицията да продължат силното си представяне в турнира. Лондончани имат три победи и едно равенство в първите си четири срещи от Шампионската лига и все още нямат поражение. Отборът на Микел Артета се стреми към първото място в класирането и директно класиране за осминафиналите.

Борусия Дортмунд също има сериозни основания за оптимизъм преди гостуването си в английската столица. Германският тим е записал три победи в първите си четири европейски двубоя и продължава да преследва място сред най-добрите осем в турнира. „Жълто-черните“ разполагат с достатъчно офанзивна мощ, за да създадат проблеми на защитата на своя съперник.

Програмата на Шампионската лига във вторник предлага още няколко интригуващи срещи. От 19:45 часа Галатасарай приема Астън Вила, а Бодьо/Глимт се изправя срещу ЛАСК Линц. В 22:00 часа ще играят още Фейенорд - Порто, Реал Мадрид - ПСВ Айндховен и Манчестър Сити - Наполи.

Арсенал - Борусия Дортмунд също е от 22:00 часа. Мачът ще бъде предаван пряко по MAX Sport 3.