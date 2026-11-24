Норвегия и Украйна ще задълбочат сътрудничеството си в разработването и разширяването на нова система за противовъздушна отбрана, предназначена за борба с безпилотни летателни апарати. Това съобщи норвежкото Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Системата носи името „Десна“ (DESNA) и е създадена съвместно от норвежката отбранителна компания „Конгсберг“ и украински партньор, уточниха от ведомството в Осло.

Комплексът вече е въведен в употреба. Той включва украински ракети и пускови установки, съчетани с контролни системи на „Конгсберг“, предоставени от Норвегия.

Предвижда се системата да бъде използвана в повече райони на Украйна, но норвежкото министерство не посочи допълнителни подробности за плановете.

Новината идва на фона на продължаващите руски въздушни атаки срещу Киев и други украински градове от септември насам. При удар в централната част на украинската столица вчера са били ранени трима души. Броят на загиналите при неделната атака срещу град Димер и околностите му в Киевска област е достигнал 11 души, съобщава Ройтерс.

Междувременно норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик заяви, че продължава диалогът с Украйна относно необходимостта от стабилност в региона.

В събота финландската армия съобщи за пожар на борда на руски товарен кораб във Финския залив. Според първоначалната информация плавателният съд вероятно е бил поразен от украински дронове.