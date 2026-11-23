Зеленски потвърди: Украйна е потопила руска корвета край бреговете на Либия
Украинският президент разкри, че при операцията край либийския бряг са използвани седем морски дрона местно производство
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди участието на украинските въоръжени сили в операцията, при която руски военен кораб беше потопен край бреговете на Либия, съобщиха информационните агенции.
В публикация в социалната мрежа „Екс“ Зеленски разкри, че при атаката са били използвани седем морски дрона, произведени в Украйна. Целта на операцията е била руска корвета, която по думите му е сред най-новите плавателни съдове във военноморския флот на Москва.
Украинският държавен глава уточни, че корабът е влязъл в състава на руските военноморски сили през 2023 г., след началото на руската инвазия в Украйна.
„Продължаваме операциите си в определените акватории. Отговаряме на руската агресия. Развиваме украинското въоръжение“, заяви Зеленски.
С изявлението си украинският президент пое публично отговорност за атаката и потвърди използването на морски безпилотни системи при операцията.