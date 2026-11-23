Украинският президент Володимир Зеленски потвърди участието на украинските въоръжени сили в операцията, при която руски военен кораб беше потопен край бреговете на Либия, съобщиха информационните агенции.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Зеленски разкри, че при атаката са били използвани седем морски дрона, произведени в Украйна. Целта на операцията е била руска корвета, която по думите му е сред най-новите плавателни съдове във военноморския флот на Москва.

Украинският държавен глава уточни, че корабът е влязъл в състава на руските военноморски сили през 2023 г., след началото на руската инвазия в Украйна.

„Продължаваме операциите си в определените акватории. Отговаряме на руската агресия. Развиваме украинското въоръжение“, заяви Зеленски.

С изявлението си украинският президент пое публично отговорност за атаката и потвърди използването на морски безпилотни системи при операцията.