Звездата на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала продължава да бъде основна тема в германските медии. Халфът е получил нови два припадъка през последните седмици, като последният е бил миналия понеделник. В момента медикаментите му отново се коригират, съобщава Bild.

През миналата седмица част от ръководителите на баварците публично коментираха темата с футболиста, като Süddeutsche Zeitung прави разкрития защо се е стигнало до това. През лятото почетният президент на клуба Ули Хьонес се е срещнал с агента на Мусиала Кристиан Шмид, за да обсъдят подробности по договора му.

Този контракт е бил сългасуван през февруари 2025 година, като с всички възможни бонуси в него футболистът получава по над 30 млн. евро на сезон. По време на тази среща е било сключено джентълменско споразумение, което пряко е свързано със здравословното състояние на младия талант. Твърди се, че Хьонес и Шмид са постигнали споразумение по две основни точки. На първо място, клубът се е ангажирал да направи всичко възможно, за да помогне на Мусиала да се възстанови напълно и да достигне отново най-доброто си ниво. Второто условие обаче е доста по-деликатно - ако въпреки усилията Мусиала продължи да страда от здравословни проблеми, било то от кратки припадъци/отсъствия на съзнанието или сериозни странични ефекти от медикаменти, договорът му ще бъде преразгледан и променен в полза на Байерн.

Публичните изявления на Карл-Хайнц Румениге от миналата седмица са били съгласувани с Надзорния съвет и са били с ясната цел да се окаже натиск върху представителите на Мусиала да спазят тяхната част от договорката.

От страна на агента обаче са категорични, че няма да отстъпят от действащите условия, като твърдят, че сложните странични ефекти от различните препарати могат да бъдат контролирани до степен, която да позволи на Джамал да се завърне към предишната си форма. От юридическа гледна точка, контрактът на Мусиала предвижда продължаване на изплащането на пълната заплата при отсъствие до шест месеца. В клуба се опасяват, че футболистът винаги може да намери лекар, който да гарантира, че той може да играе.

В контракта на германския национал има и клауза, според която заплатата му ще спадне до 20 млн. евро, тъй тъй като част от плащанията зависят от представянето му.