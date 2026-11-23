Първата ракета на България в тениса Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста на УТА.

19-годишната пловдивчанка се изкачи със седем места до 135-ото, като вече е с актив от 577 точки. През уикенда Янева спечели най-значимата титла в кариерата си в Търнава (Словакия).

Втората ракета на страната Росица Денчева прогресира с една позиция и вече е 201-ва с 387 точки, доближавайки се на шест места от най-високото си класиране.

Лидия Енчева пък записва рекордно класиране в кариерата си, като вече е 311-а с 221 точки.

Водачка в класацията на сингъл продължава да бъде Елена Рибакина (Казахстан) с 8099 точки, пред Мира Андреева (Русия) със 7806 точки и Арина Сабаленка (Беларус) с 6685 точки.

При дуетите Катержина Синякова (Чехия) остава номер 1 с 11960 точки, докато сред българките най-добра е Росица Денчева, която е 195-а.