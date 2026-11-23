Броят на фирмените несъстоятелности в България ще достигне около 490 през 2026 г., което е с 12% повече спрямо предходната година, прогнозира кредитният застраховател „Алианц Трейд“. Очакваният ръст у нас е по-висок от този в Централна и Източна Европа (2%) и в световен мащаб (5%). За 2027 г. анализаторите предвиждат още 2% увеличение в България, а през 2028 г. очакват броят на случаите да се стабилизира.

Според „Алианц Трейд“ сравнително малкият брой официални производства у нас се дължи отчасти на особеностите на законодателството и сложните процедури. Част от задлъжнелите дружества спират работа, без да преминат през производство по несъстоятелност. Някои фирми с малко или никакви активи биват изоставяни, а други се прехвърлят на лица без значително имущество. Втората практика се среща предимно в транспорта и търговията с горива, макар подобни случаи да намаляват.

Анализаторите отчитат и случаи, в които фирми прекратяват дейност след запор от Националната агенция за приходите или когато активите им служат като обезпечение по кредити и лизингови договори. Тогава кредиторите често се въздържат да поискат откриване на производство заради допълнителните разходи и малката вероятност да съберат вземанията си. Така част от случаите на фактическо прекратяване на дейността остават извън официалната статистика.

Транспортът, земеделието и строителството са под натиск

Забавените плащания в транспорта се съчетават с колебания в цените на горивата и логистични затруднения, свързани с обстановката в Черно море и ниските нива на Дунав. В земеделието финансови затруднения изпитват търговци на зърно и торове. Отделни случаи има и във фотоволтаичния сектор.

В строителството има признаци за растяща задлъжнялост и продължително забавяне на плащанията. Заради по-слабата строителна активност и намаляващия брой нови проекти експертите не очакват съществено подобрение в краткосрочен план.

Около 2,7 млн. работни места по света са изложени на риск

След ръст от 6% през 2025 г. „Алианц Трейд“ прогнозира, че несъстоятелностите в света ще се увеличат с 5% през 2026 г. и с още 1% през 2027 г. През 2028 г. се очаква спад от 1%, но броят на случаите ще остане с около 22% над средните нива отпреди пандемията.

Само през първите девет месеца на 2026 г. в света са регистрирани 376 несъстоятелности на компании с годишен оборот над 50 млн. евро – рекорд за този период. Най-много случаи има в търговията на дребно, услугите и строителството.

Според оценката на застрахователя около 2,7 млн. работни места по света са пряко изложени на риск от несъстоятелности през всяка от двете години – 2026 и 2027. Това е със 180 000 повече спрямо 2025 г. Най-много работни места са изложени на риск в Европа – около 1,6 млн., следвана от Северна Америка с приблизително 650 000.