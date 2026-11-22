Цените на електроенергията и парното няма да се повишават през предстоящия зимен сезон, а домакинствата ще бъдат компенсирани за очакваното поскъпване на природния газ. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова пред bTV, като увери, че енергийната система на страната е подготвена да посрещне зимните месеци.

"Енергийната ни система е подготвена и ще издържи на изпитанията. Това не е просто политическа декларация. Енергийната ни система е осигурена, имаме достатъчно доставки на природен газ, имаме компенсаторен механизъм за цените“, посочи министърът.

По думите ѝ правителството е предприело кризисни мерки, които трябва да осигурят предвидимост за потребителите и защита от ценови сътресения.

"Като цена на енергията няма да има промяна – нито на тока, нито на парното. Ще има увеличение в цената на природния газ, която ще бъде компенсирана за домакинствата. Компенсаторните механизми работят“, заяви Петрова.

Тя уточни, че основната част от средствата за компенсации ще бъдат осигурени чрез Фонд "Сигурност на електроенергийната система“.

Енергийният министър коментира и проблемите с "Топлофикация София“, като отправи критики към управлението на дружеството и забавеното изпълнение на ремонтните дейности.

Според Петрова задълженията на столичното топлофикационно дружество надхвърлят 1,3 млрд. евро, а натрупаните през годините проблеми изискват цялостно решение.

"Този модел на управление не може да продължава. Като енергиен министър ме притеснява ситуацията с квартали в София, в които няма качествено топлоснабдяване, а вече сме ноември. Няма парно и топла вода в хиляди домакинства“, заяви тя.

По данни, представени от министъра, към септември са били изпълнени едва 19% от инвестиционната програма и 31% от ремонтната програма на "Топлофикация София“.

Петрова посочи, че дружеството разполага само с пет аварийни екипа при около 100 аварии. Според нея причините за проблемите изглеждат предимно организационни.

Тя припомни, че Министерството на енергетиката многократно е извършвало проверки, издавало е актове и е давало предписания, но отговорността за оперативното управление остава на ръководството на дружеството.

Министърът коментира и предстоящия срок за подмяна на водомерите с устройства за дистанционно отчитане.

Петрова увери, че потребителите, които не успеят да сменят водомерите си до края на годината, няма да бъдат глобявани.

Въпреки това тя призова гражданите да извършат подмяната, тъй като забавянето може да доведе до сериозни затруднения при разпределението на топлинната енергия.

По отношение на техническата неизправност в шести блок на АЕЦ "Козлодуй“, възникнала дни след приключването на ремонта, енергийният министър заяви, че няма промяна в експлоатационните норми на централата и ядрената безопасност не е засегната.

"Но събитието е достатъчно сериозно и се прави вътрешна проверка“, уточни Петрова.

Според министъра предприетите мерки и осигурените доставки на природен газ дават основание за увереност, че енергийната система ще издържи на натоварването през зимата, а компенсационните механизми ще ограничат отражението на по-високите цени върху домакинствата.