И трите въздушни обекта, които навлязоха във въздушното пространство на Полша в петък, са руски крилати ракети Х-101. Това обяви полската прокуратура в официално изявление в неделя, опровергавайки по-ранните предположения на властите, че единият от обектите вероятно е бил дрон. Информацията е цитирана по Ройтерс.

По време на войната на Русия в Украйна безпилотни апарати и ракети многократно са навлизали във въздушното пространство на държавите от източния фланг на НАТО, което засилва напрежението със западния военен алианс и подхранва опасенията от разрастване на конфликта.

Предварителните заключения от експертизата на намерените отломки показват, че ракетите, навлезли на полска територия преди да паднат, са произведени през четвъртото тримесечие на 2026 г. в заводи в град Дубна, Московска област. Данните бяха съобщени от окръжната прокуратура в Люблин, на която полското правителство възложи разследването на инцидента.

В събота генералният секретар на НАТО Марк Рюте категорично заяви, че Алиансът ще защитава всеки сантиметър от полската територия. Нарушаването на въздушното пространство на Полша ще бъде основна тема на извънредното заседание на Северноатлантическия съвет на НАТО, което ще се проведе в понеделник в Брюксел.