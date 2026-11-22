Базираното в Източна Либия правителство съобщи в неделя, че според предварителното разследване експлозията във военноморската база в Бенгази е станала на борда на руски кораб, акостирал на градското пристанище. Властите посочиха, че се подозира атака с дрон, предава Ройтерс.

Според правителството плавателният съд е спрял на пристанището в Бенгази за зареждане с гориво и попълване на запасите по пътя си обратно към Русия в рамките на споразуменията за морско сътрудничество между двете страни.

Два медицински източника заявиха, че няма данни за загинали, но има ранени. Броят и националността на пострадалите не се уточняват. Към момента няма официална реакция от руските власти, нито някой е поел отговорност за предполагаемото нападение.

Източнолибийското правителство увери, че съоръженията на пристанището и военноморската база, включително складовете, са в безопасност и нормалната работа ще бъде възобновена веднага щом пожарът бъде овладян и районът бъде обезопасен.

Властите осъдиха предполагаемата атака като нарушение на суверенитета на Либия и заплаха за морската сигурност, като подчертаха, че ще предприемат правни и дипломатически мерки срещу всеки, който бъде признат за отговорен.

„Либийското правителство няма да позволи либийските пристанища, територия или териториални води да бъдат превърнати в арена за уреждане на сметки или износ на международни конфликти“, се казва още в изявлението.