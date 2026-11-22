Европейският съюз отхвърли в неделя предложения проект за климатично споразумение на конференцията COP31 в турския град Анталия, тъй като в него не се споменават изкопаемите горива.

Решението поставя под още по-голямо съмнение възможността близо 200 държави да постигнат консенсус, след като преговорите се проточиха с рекордните 44 часа след официално планирания край на срещата на върха.

Ирландският министър на климата и енергетиката Дара О'Брайън, чиято страна заема ротационното председателство на Съвета на ЕС, заяви, че блокът и неговите държави членки ще възразят срещу приемането на предложения документ, известен като Пакта от Анталия.

„Няма да подкрепим рамково решение или Пакт от Анталия, в който дори не се споменават изкопаемите горива, които са основният двигател на изменението на климата“, заяви О'Брайън по време на заключителната сесия на форума. Той подчерта, че проектодокументът не притежава необходимата амбиция за справяне с климатичната криза, и предупреди, че шансовете за постигане на сделка намаляват „с всеки изминал час“.

О'Брайън разкритикува предложения текст за това, че изключва изричното споменаване на въглищата, петрола и природния газ, въпреки тяхната централна роля в климатичните преговори. По думите му проектоспоразумението „не отговаря на изискванията на момента“ и буди разочарование с липсата на амбиция.

„Няма да приемем преговори, които ни връщат назад във времето. И няма да приемем климатична конференция (COP), която прикрива ролята на изкопаемите горива зад зелени фрази“, категоричен бе ирландският министър.

Официално възражение срещу предложения текст отправи и Панама, която по-рано заплаши да се оттегли от преговорния процес. За да бъде приет окончателно, документът изисква единодушно одобрение от всички близо 200 участващи държави, но съпротивата на ЕС и други страни сериозно усложни усилията за постигане на финален компромис.

Преди заключителното заседание председателят на COP31 и министър на околната среда на Турция Мурат Курум призова делегатите да намерят общ език, след като близо двуседмичните преговори навлязоха в задънена улица.

„Проведохме преговори и изслушахме всички търпеливо“, заяви Курум пред финалната пленарна зала, допълвайки, че домакините са искали да отправят „добро послание към останалата част от света“. Заключителната сесия обаче бе белязана от остри разногласия в опитите на държавите да преодолеят противоречията си относно ангажиментите за ограничаване на изкопаемите горива.