190 страни участват в конференцията на ООН за климата COP 31 в Анталия

Днес в турския средиземноморски курорт Анталия стартира 31-ва сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP31).

Представители на над 190 държави, включително България, ще се съберат в Турция за ключовата среща, която се състои в момент, в който светът разполага с повече инструменти от всякога за евентуално справяне с изменението на климата, но милиони хора все още нямат възможност да се възползват от тях.

Страната ни ще участва с официална делегация и национален павилион, съобщи министерството на околната среда и водите.

Конференцията, която ще се проведе в периода 9–20 ноември 2026 г. в Анталия, Турция, ще е посветена на ускоряване на изпълнението на Парижкото споразумение и превръщането на поетите международни ангажименти в конкретни действия. По време на официалния преговорен процес ще бъдат разгледани ключови въпроси, свързани с национално определените приноси, адаптацията към изменението на климата, Глобалната цел за адаптация, климатичното финансиране, загубите и щетите, прозрачността, справедливия преход, изграждането на капацитет и развитието и трансфера на технологии.

В рамките на форума ще се проведат също 21-вата сесия на Срещата на страните по Протокола от Киото (CMP21), 8-мата сесия на Срещата на страните по Парижкото споразумение (CMA8), както и 65-ите сесии на Спомагателния орган за научни и технологични консултации (SBSTA65) и Спомагателния орган по изпълнението (SBI65), информират от министерството на околната среда и водите.

Докато технологиите за чиста енергия се развиват с безпрецедентни темпове, предизвикателството пред държавите на COP31 вече не се състои само в намирането на решения, а и в това да се гарантира, че те са финансово достъпни за всички, отбелязват от ООН.

В последно време сме свидетели на катастрофални наводнения, смъртоносни горещи вълни и продължителните засушавания.

Тези явления се превърнаха в характерна черта и за 2026 г. – година, през която учените потвърдиха, че светът е на път да надхвърли прага от 1,5°C на глобално затопляне, определен в Парижкото споразумение.

Макар че изкопаемите горива продължават да бъдат основният източник на емисиите, причиняващи глобалното затопляне, технологиите, необходими за постепенното им заменяне, се развиват с изключителни темпове. Слънчевата енергия, електрическите превозни средства и системите за съхранение на електроенергия чрез батерии стават все по-достъпни.

Въпреки това много държави продължават да изпитват затруднения да се възползват от тези възможности.

Какво представлява COP31 и защо е важна?

COP е съкращение от Conference of the Parties (Конференция на страните). В случая става дума за държавите – страни по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC). Тези ежегодни срещи дават възможност на правителствата да оценят постигнатия напредък и да водят преговори за начините за справяне с предизвикателство, което никоя държава не може да преодолее самостоятелно.

През 2015 г. на тези преговори беше постигнато историческото Парижко споразумение, с което държавите се ангажираха да задържат глобалното затопляне значително под 2°C и да полагат усилия за ограничаването му до 1,5°C спрямо нивата от прединдустриалната епоха.

Днес конференциите COP далеч надхвърлят рамките на правителствените преговори. В тях все по-активно участват представители на бизнеса, учени, млади хора, активисти, което отразява мащаба на предизвикателството.

Какви въпроси ще бъдат обсъждани в Анталия?

Зад дипломатическия език се крият решения, които могат да окажат влияние върху живота на милиони хора. Няколко основни въпроса все още остават нерешени:

1. Финансиране на климатичните политики: Развиващите се държави настояват по-богатите страни да изпълнят финансовите си ангажименти по Парижкото споразумение. Междувременно продължават разногласията относно отговорностите за осигуряване на финансиране, достъпа до финансови ресурси и начините, по които глобалните финансови потоци могат да бъдат насочени към действия за справяне с климатичните промени.

2. Справедлив преход: Миналата година държавите се споразумяха за създаването на механизъм, който да подпомогне прехода към по-екологично чисти икономики. Все още обаче предстои да бъде уточнено как точно ще функционира той.

3. Адаптация към климатичните промени: Преговарящите ще продължат работата по измерването на постигнатия напредък, докато развиващите се държави настояват за по-голяма финансова подкрепа.

4. Намаляване на емисиите: Правителствата продължават да имат различия във вижданията си относно начините за засилване на мерките за ограничаване на емисиите и изпълнение на вече поетите ангажименти.

COP31 ще даде и началото на втория глобален преглед на напредъка – официалният процес в рамките на Парижкото споразумение за оценка на колективния напредък към постигането на неговите дългосрочни цели.