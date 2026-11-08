"Няма кой да те напсува": Диана Русинова търси кой работи по тунела "Топли дол"

Време е за проверка на тунела „Топли дол“. Искам да видя как върви ремонтът, тъй като заради него в момента се тормози половината държава. Както знаете, хората от Ботевград пътуват по три часа до София и обратно заради образувалите се огромни задръствания.

Това заяви Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, която се включи от въпросния инфраструктурен обект. С нея бе и Тодор Батков – син.

„Господин Батков, искам да чуя вашата оценка. Нали обявиха, че тук ще се работи на две смени, до десет часа вечерта? А колко е часът сега? В момента е осем вечерта, в неделя. Нали все пак това е стратегически обект?“, каза Русинова.

„Искам обаче да ви покажа „върволицата“ от работници. Хайде да влезем по-навътре в тунела, може пък да са там. Между другото, госпожо Русинова, можем спокойно да си наточим малко нафта от машините, а и много други неща, защото тук дори няма охрана“, коментира Батков-син, докато двамата констатираха на място липсата на каквито и да е работници в тунела.

„Няма и кой да те напсува в лицето“, констатира Русинова.

Според Батков-син „проблемът е сериозен“, защото „за пореден път се убеждаваме, че държавата едно говори, а съвсем друго прави“.

„Това е безобразие, извинявайте много! Видях днес на Владая за какво чудо става дума и как там непрекъснато се работи. А тук идваме на стратегически обект на автомагистрала, затворили сме и сме блокирали половината страна, тормозим хората и ни се обяснява, че се работи на двусменен режим. Е, как се работи на две смени?“, пита реторично експертът от Европейския център за транспортни политики.

Диана Русинов се обърна и към министъра на регионалното развитие Иван Шишков, казвайки му: „Господин министър, тежко ви подвеждат. Тук не се работи на две смени!“.