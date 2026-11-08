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Доналд Тръмп: Нови удари срещу Иран са "малко вероятни", ако има прогрес в преговорите

Доналд Тръмп: Нови удари срещу Иран са "малко вероятни", ако има прогрес в преговорите
АП/БТА

По думите му Иран в момента е западаща във финансово отношение държава, чиято инфлация според последните данни е достигнала критичните 301%

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е „изключително малко вероятно“ да нареди нови удари на въоръжените сили на САЩ срещу Иран, при условие че се постигне реален напредък в дипломатическите преговори за ядрената програма на Техеран. Държавният глава повтори тази теза пет пъти в рамките на 20-минутно телефонно интервю за телевизия Си Ен Ен.

Тръмп изрично подчерта, че евентуалното избягване на нов сблъсък „зависи от това дали ще подпишат много силно споразумение“, имайки предвид иранското правителство.

По думите му Иран в момента е западаща във финансово отношение държава, чиято инфлация според последните данни е достигнала критичните 301%.

„Изключително малко вероятно е да се наложи. Бих го направил, ако е необходимо, но ги ударихме много тежко. Аз ги ударих толкова силно. Вие дори не знаете колко силно ги ударих“, коментира американският лидер. Той допълни, че въпреки икономическия колапс на Техеран и тежките предишни удари, САЩ имат капацитет да ги „довършат“, ако се наложи.

Дипломатическите коментари идват осем месеца след избухването на конфликта, който в момента се намира в патова ситуация – липсват както мащабни бойни действия, така и съществен напредък в разговорите, докато петролни танкери в Ормузкия проток продължават да бъдат атакувани.

Преговарящите страни и медиаторите от Катар запазват пълно мълчание за хода на срещите. Същевременно твърдолинейните среди в Иран тълкуват резултатите от междинните избори в САЩ като признак за отслабване на позициите на Тръмп и по-голяма склонност на Вашингтон към отстъпки, тъй като войната се оказа непопулярна сред американските избиратели. Техеран продължава да настоява да запази контрола над Ормузкия проток и да развива ядрената си програма, докато икономиката му страда от американските санкции и замразените милиардни активи в чужбина.

Въпреки сигналите за мир, Тръмп даде ясно да се разбере, че американската армия в региона е в пълна бойна готовност. „Готови сме. Тук имам три самолетоносача. Другият току-що пристигна. Разполагаме с три. Те са напълно подготвени и въоръжени“, предупреди президентът. Той разкри, че Пентагонът вече е набелязал ключови инфраструктурни цели на иранска територия, включително електроцентрали и десетки мостове, които могат да бъдат елиминирани за броени часове.

„Имаме 38 моста, които сме набелязали и които можем да разрушим буквално за един час. Всички ще бъдат сринати“, заяви Тръмп, но веднага уточни, че личните му предпочитания са да се избегне подобно разрушение на цивилни обекти. „Не искам да го правя, защото на практика ще са необходими 10 години, за да бъде възстановена. Не обичам да разрушавам мостове. А мостът е най-трудното съоръжение за изграждане. Строителството му отнема години, а аз съм добър строител“, завърши американският президент на фона на засилващата се дипломатическа активност в Близкия изток след вота в САЩ.

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