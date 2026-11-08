Норис триумфира в луда надпревара в Бразилия, Мерцедес взе титлата при конструкторите

Ландо Норис спечели Гран при на Сао Пауло на пистата „Интерлагос“ и записа трета победа за сезона във Формула 1. Надпреварата премина при променливи условия, а четвъртото и петото място на Кими Антонели и Джордж Ръсел донесоха девета титла при конструкторите на Мерцедес.

Макс Верстапен направи впечатляващо изкачване от 21-ва позиция до второто място. Съотборникът му в Ред Бул Исак Хаджар допълни подиума, а след двамата пилоти на Мерцедес се наредиха Оскар Пиастри, Шарл Льоклер, Лиъм Лоусън, Люис Хамилтън и Нико Хюлкенберг.

Норис потегли от полпозишън, но на старта загуби водачеството от Антонели, а във втория завой беше изпреварен и от Лоусън. Всички пилоти започнаха с гуми интермедия на мократа писта.

Хамилтън също направи силен старт и само за две обиколки се изкачи от 20-о до девето място. Гумите му обаче загубиха сцепление и той стана първият, който премина към комплект за суха настилка.

След като трасето започна да изсъхва, повечето пилоти посетиха бокса. Антонели спря като лидер, но имаше трудности със загряването на гумите и в 20-ата обиколка се завъртя. Така Норис пое водачеството, а световният шампион загуби позиции и от двамата състезатели на Ред Бул.

В 61-вата обиколка дъждът се завърна и наложи ново преминаване към гуми интермедия. Ръсел реагира бързо и успя да навакса част от изоставането си, но до финала не настъпиха промени на подиума.

Победата е трета за Норис през сезона, а Мерцедес добави титлата при конструкторите към тази при пилотите, която Антонели си осигури в предишния старт в Мексико.