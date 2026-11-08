Катастрофа затвори пътя край плевенското село Ясен

Пътнотранспортно произшествие блокира изцяло движението по третокласния път III-305 в района на плевенското село Ясен, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На мястото на инцидента има екипи на „Пътна полиция“, които регулират трафика. Във връзка с ограничението са осигурени обходни маршрути, като за пътуващите към село Ясен автомобилният поток се пренасочва през селата Крушовица – Градина – Търнене – Ясен, а за движещите се в посока София трафикът преминава през първокласния път I-3 Бяла – Ботевград.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова съобщи пред БТА, че към настоящия момент няма данни за смъртни случаи при катастрофата. Регионът помни друг тежък инцидент от изминалото денонощие, когато в близкото село Гривица четиригодишно дете загуби живота си, след като беше ударено от лек автомобил.