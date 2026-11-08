Пореден дрон изплува на българското Черноморие, този път край Синеморец

Безпилотен летателен апарат беше намерен на брега край Синеморец, съобщава БНТ. На машината случайно се е натъкнал журналистически екип на обществената телевизия, който е пътувал към близкия плаж „Липите“ по друг повод.

Репортерите са отивали към мястото, за да отразят изхвърлените от морето по-рано през деня стотици чували с червен пипер.

Откритият дрон е в сравнително добро състояние, като е счупена единствено част от едното му крило. Към момента няма официална информация за модела и произхода на летателния апарат, нито за обстоятелствата, при които той се е озовал върху крайбрежните скали.

Случаят край Синеморец е поредният от серия инциденти с безпилотни апарати или техни компоненти, които морето изхвърля по българското крайбрежие, припомня ТАРАЛЕЖ.

Само в края на август Военноморските сили на България бяха вдигнати под тревога след сигнали за четири изплували дрона и отломки в рамките на денонощие. Тогава апарати без експлозиви бяха намерени на плажовете „Кабакум“ и „Паша дере“ край Варна, както и в акваторията на Поморие и край курорта Камчия. Военните експерти установиха, че става дума предимно за разузнавателни безпилотни средства или такива тип „примамки“.

Проблемът датира още от септември 2023 г., когато край село Тюленово изплува дрон с прикрепена 82-милиметрова мина, която бе успешно обезвредена от специализиран екип на ВМС. Подобна процедура се наложи и по-рано този месец, когато руски безпилотен апарат бе открит на брега край Шабла и унищожен контролирано от военните моряци, без да е носел взривно устройство.