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Времето утре: облачно и с превалявания

Времето утре: облачно и с превалявания
Pixabay

Дневните температури ще достигнат стойности между 7° и 12°, като за София прогнозата е за около 9°.

През нощта се очаква увеличение и вплътняване на облачността от запад, като на изолирани места в западните райони ще превали слаб дъжд. Вятърът почти ще стихне. Сутрешните температури ще се движат в интервала между минус 1° и 4°, а в столицата термометрите ще отчетат около 1°. Това показват данните на НИМХ, цитирани по БТА.

През утрешния ден облаците ще доминират над страната. Сутринта в равнинните части от Успенските полета и низините ще се образуват мъгли. На места в Западна България се очакват превалявания от дъжд. Ще се усеща слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще достигнат стойности между 7° и 12°, като за София прогнозата е за около 9°. В нощта срещу вторник облачната и валежна зона ще се придвижи в източна посока.

Край морето денят ще започне със слънце, но още преди обяд облачността бързо ще обхване крайбрежието и ще се вплътни. Вятърът по Черноморието ще бъде слаб, ориентиран от юг-югоизток. Максималните температури на въздуха ще достигнат 12°–13°, което е близко до температурата на морската вода (между 13° и 15°). Вълнението на морето ще бъде в рамките на 1–2 бала.

В планинските масиви времето ще се задържи предимно облачно. В Западна и Централна България ще паднат валежи от дъжд, като границата на снега ще бъде на надморска височина над 1700 метра. Вятърът по високите части ще е умерен от югозапад, а по най-високите върхове ще духа от запад-северозапад. На 1200 метра височина максималната температура ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 0°.

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