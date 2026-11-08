Тервел Замфиров: Искам да караме заедно със сестра ми на Олимпиадата през 2030 година

Бронзовият олимпийски медалист Тервел Замфиров вече гледа към следващите предизвикателства в кариерата си. След като сложи край на 20-годишното чакане на България за отличие от Зимни олимпийски игри, 21-годишният сноубордист е решен да продължи развитието си, без да се връща към постигнатото в Милано/Кортина 2026.

Тервел Замфиров с добри новини за сестра си Малена

В интервю за предаването „Арена спорт“ по БНТ Замфиров разказа за подготовката си за новия сезон, уроците от олимпийските игри и философията, която му помага да поддържа високо ниво.

„Подготовката премина добре, по план. Не съм срещнал проблеми. Нашата подготовка е малко алтернативна и се различава от тази на много други зимни спортисти, защото през летния сезон се занимаваме основно с други спортове. Развиваме предимно нервната си система, правим по-малко физически упражнения и започваме тренировките на сняг по-късно в сравнение с останалите състезатели за Световната купа“, обясни Замфиров.

Въпреки историческия успех на олимпийските игри Замфиров не възнамерява да разчита единствено на вдъхновението от спечеления медал. Според него дисциплината е много по-важна за дългосрочното развитие на един спортист.

„Това, което имах да науча от олимпиадата, го научих. Медалът дава самочувствие и увереност, че можеш да се справиш с предизвикателствата. Но аз не обичам да гледам назад. Не разчитам основно на мотивация, а на дисциплина, защото мотивацията е временна“, заяви сноубордистът.

Замфиров сподели и своята философия за професионалния спорт, в която отделните успехи са само част от много по-дълъг процес.

„Обичам да казвам, че спортистите нямат цел, те имат път. Моята задача е да вървя максимално дълго по този път. Всяко състезание е една крепост, която трябва да превземеш, възможност да свериш часовника си и да видиш къде се намираш спрямо останалите. Не искам да имам крайна дестинация, защото, ако я достигнеш, може да се почувстваш така, сякаш вече няма накъде да продължиш“, обясни той.

Освен спортните успехи последната година донесе и сериозни лични изпитания за българина, свързани с инцидента със сестра му Малена Замфирова. Тервел призна, че преживяното го е направило по-зрял, но изрази надежда, че двамата скоро отново ще могат да тренират заедно.

„Смятам, че последната година беше година на изпитание за мен. Може би съм станал по-зрял. Беше интересна година и съм доволен от начина, по който протече, като изключим, разбира се, случая със сестра ми. Вярвам и се надявам, че тя ще се оправи, че всичко ще бъде наред и отново ще караме заедно“, сподели олимпийският медалист.

Голямата мечта на Тервел и Малена е свързана със Зимните олимпийски игри във Френските Алпи през 2030 година. Двамата се надяват да представят България заедно в смесената отборна надпревара, която има особено значение за бронзовия медалист.

„В отборната дисциплина ще имаме възможност да представяме не просто себе си и България, а самата България. В индивидуалните състезания пише Тервел Замфиров от България, докато в отборното пише направо България. Смисълът на олимпийските игри е да представяш нацията си и да й носиш гордост“, подчерта той.