Папа Лъв XIV призова мъжете да уважават съпругите си

Папа Лъв Четиринадесети отправи призив към мъжете да уважават своите съпруги по време на тържествена литургия на открито в уругвайския град Флорида, намиращ се на около 100 километра северно от столицата Монтевидео, предава Франс прес.

Апелът на главата на Римокатолическата църква идва на фона на тревожна статистика за региона, където по данни на Икономическата комисия за Латинска Америка и Карибите всеки ден 11 жени биват убивани заради пола им. Докладите на комисията сочат, че само през 2024 г. над 3800 жени са станали жертва на убийства в Латинска Америка и Карибския басейн, а общият брой на фемицидите за последните пет години наближава 20 000. В по-голямата част от случаите извършителите са настоящи или бивши партньори на жертвите.

Грандиозната неделна меса събра близо 50 000 вярващи. Богослужението бе отслужено пред емблематичната катедрала „Светилище на Девата на Тридесет и тримата“, обявена за покровителка на Уругвай. Името на храма е исторически свързано с 33-мата патриоти, повели борбата за независимост на страната в началото на 19-и век. Именно в тогавашната църква на град Флорида през август 1825 г. те провъзгласяват независимостта на държавата пред фигурата на Богородица. Оттогава, по традиция, всяка втора неделя на ноември Уругвай отдава почит на своята национална покровителка.

Веднага след приключването на религиозните церемонии във Флорида, Светият отец отпътува за аржентинската столица Буенос Айрес, която е следващата спирка от неговата официална обиколка.