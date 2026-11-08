Новини
Търси
Подкаст
Свят

Папа Лъв XIV призова мъжете да уважават съпругите си

Папа Лъв XIV призова мъжете да уважават съпругите си
АП/БТА

Апелът на главата на Римокатолическата църква идва на фона на тревожна статистика за региона, където по данни на Икономическата комисия за Латинска Америка и Карибите всеки ден 11 жени биват убивани заради пола им

Папа Лъв Четиринадесети отправи призив към мъжете да уважават своите съпруги по време на тържествена литургия на открито в уругвайския град Флорида, намиращ се на около 100 километра северно от столицата Монтевидео, предава Франс прес.

Апелът на главата на Римокатолическата църква идва на фона на тревожна статистика за региона, където по данни на Икономическата комисия за Латинска Америка и Карибите всеки ден 11 жени биват убивани заради пола им. Докладите на комисията сочат, че само през 2024 г. над 3800 жени са станали жертва на убийства в Латинска Америка и Карибския басейн, а общият брой на фемицидите за последните пет години наближава 20 000. В по-голямата част от случаите извършителите са настоящи или бивши партньори на жертвите.

Грандиозната неделна меса събра близо 50 000 вярващи. Богослужението бе отслужено пред емблематичната катедрала „Светилище на Девата на Тридесет и тримата“, обявена за покровителка на Уругвай. Името на храма е исторически свързано с 33-мата патриоти, повели борбата за независимост на страната в началото на 19-и век. Именно в тогавашната църква на град Флорида през август 1825 г. те провъзгласяват независимостта на държавата пред фигурата на Богородица. Оттогава, по традиция, всяка втора неделя на ноември Уругвай отдава почит на своята национална покровителка.

Веднага след приключването на религиозните церемонии във Флорида, Светият отец отпътува за аржентинската столица Буенос Айрес, която е следващата спирка от неговата официална обиколка.

Още по темата

Дни след операцията папа Лъв XIV поема на дълга обиколка в Латинска Америка

Дни след операцията папа Лъв XIV поема на дълга обиколка в Латинска Америка

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

Папа Лъв XIV стана първият понтиф, гласувал на избори в САЩ

Папа Лъв XIV стана първият понтиф, гласувал на избори в САЩ

Папа Лъв XIV: Младите хора искат да обичат и да бъдат обичани

Папа Лъв XIV: Младите хора искат да обичат и да бъдат обичани

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Стрелба в американски колеж: една жертва, трима ранени

Стрелба в американски колеж: една жертва, трима ранени

Разбито стъкло, невредима гърбица: Автобус пострада след сблъсък с камила

Разбито стъкло, невредима гърбица: Автобус пострада след сблъсък с камила

Г-7 стартира глобална мрежа от 14 пристанища за борба с трафика на наркотици

Г-7 стартира глобална мрежа от 14 пристанища за борба с трафика на наркотици

Изтекли данни на Россат: 450 000 руснаци са загинали във войната

Изтекли данни на Россат: 450 000 руснаци са загинали във войната

Опустошителни бури взеха четири жертви в Иран

Опустошителни бури взеха четири жертви в Иран

Водещи

Времето утре: облачно и с превалявания

Времето утре: облачно и с превалявания

  • Преди 11 минути
НА ЖИВО: ЦСКА удвоява преднината си с попадение на Питас

НА ЖИВО: ЦСКА удвоява преднината си с попадение на Питас

  • Преди 14 минути
НА ЖИВО: ЦСКА повежда на Левски още в първите минути

НА ЖИВО: ЦСКА повежда на Левски още в първите минути

  • Преди 19 минути
Атанас Бостанджиев отново гледа на живо дербито с ЦСКА

Атанас Бостанджиев отново гледа на живо дербито с ЦСКА

  • Преди 20 минути
Папа Лъв XIV призова мъжете да уважават съпругите си

Папа Лъв XIV призова мъжете да уважават съпругите си

  • Преди 21 минути
Алберт Попов обяви целта преди старта на Световната купа по ски

Алберт Попов обяви целта преди старта на Световната купа по ски

  • Преди 34 минути
Стрелба в американски колеж: една жертва, трима ранени

Стрелба в американски колеж: една жертва, трима ранени

  • Преди 40 минути
Румъния вдигна изтребители и обяви въздушна тревога заради обекти в Черно море

Румъния вдигна изтребители и обяви въздушна тревога заради обекти в Черно море

  • Преди 51 минути
Льоклер за конфликта с Хамилтън: Естествено, че има напрежение

Льоклер за конфликта с Хамилтън: Естествено, че има напрежение

  • Преди 52 минути
ГЕРБ развива политическа академия за млади лидери с международна подкрепа

ГЕРБ развива политическа академия за млади лидери с международна подкрепа

  • Преди 55 минути
Разбито стъкло, невредима гърбица: Автобус пострада след сблъсък с камила

Разбито стъкло, невредима гърбица: Автобус пострада след сблъсък с камила

  • Преди 1 час
Гюров предупреди: 8,6 млрд. евро нов дълг, а сметката остава за младите

Гюров предупреди: 8,6 млрд. евро нов дълг, а сметката остава за младите

  • Преди 1 час
Тунчев след обрата във Варна: Помислихме си, че мачът е свършил

Тунчев след обрата във Варна: Помислихме си, че мачът е свършил

  • Преди 1 час
Протестиращи в Скопие настояват за отговорност след убийството на 17-годишно момиче

Протестиращи в Скопие настояват за отговорност след убийството на 17-годишно момиче

  • Преди 1 час
Глоба от 1278 евро за сделка с марихуана за 6,44 евро в Раковски

Глоба от 1278 евро за сделка с марихуана за 6,44 евро в Раковски