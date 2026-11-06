Дни след операцията папа Лъв XIV поема на дълга обиколка в Латинска Америка

Папа Лъв XIV отлетя за Южна Америка, предаде БТА, отбелязвайки, че за Светия отец това е емоционално завръщане на континента, изиграл важна роля в духовния му път.

Самолетът на папата излетя в посока Уругвай малко след 7:00 ч. местно време (8:00 ч. българско време) от летището на Рим - „Леонардо да Винчи“ във Фиумичино, съобщи журналист на агенцията, който пътува на борда.

Това е най-продължителното му задгранично пътуване, откакто беше избран за папа миналата година, отбелязват световните агенции.

Първата му спирка е уругвайската столица Монтевидео, където главата на Римокатолическата църква - обединяваща 1,4 милиарда вярващи по света - се очаква тази вечер, уточнява ДПА.

След това папата ще посети Аржентина, както и Перу, където е прекарал повече от 20 години в мисионерска дейност, а е служил и като епископ. Роденият в САЩ като Робърт Превост папа има и перуанско гражданство и говори свободно испански език.

Напоследък имаше съмнения дали 71-годишният Лъв ще успее да осъществи пътуването заради поставената му диагноза рак на белия дроб. В средата на миналия месец той претърпя операция, но лекарите му разрешиха да пътува.

Според Ватикана програмата на папата за посещението остава непроменена.