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Белият дом: Марко Рубио и Пийт Хегсет не напускат администрацията въпреки загубата на изборите

Белият дом: Марко Рубио и Пийт Хегсет не напускат администрацията въпреки загубата на изборите

От екипа на президента Доналд Тръмп отрекоха подобни слухове

Белият дом отрече информациите, че министърът на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио може да напуснат постовете си след загубата на републиканците на междинните избори в САЩ. Демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на Конгреса, а президентът Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс посочиха войната с Иран като причина за изборния резултат.

Американски медии съобщават за призиви Хегсет да бъде сменен заради начина, по който ръководи военните действия срещу Иран. В телефонно интервю за ABC News Тръмп потвърди, че е получил обаждания във връзка с Хегсет, но заяви, че възнамерява да го остави на поста. По-късно пред журналисти в Белия дом президентът каза, че министърът е свършил „фантастична работа“. Сред постиженията му Тръмп нареди залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро през януари и войната с Иран, която вече е в деветия си месец.

Републиканец ще поиска импийчмънт на Хегсет

Републиканецът Томас Маси, който напуска Камарата на представителите и често критикува Тръмп, заяви пред „Политико“, че още в началото на следващата седмица ще поиска гласуване по предложението си за импийчмънт на Хегсет. В публикация в X той призова президента да смени министъра, преди новият Конгрес с демократическо мнозинство да встъпи през януари, докато Сенатът все още може да утвърди неговия заместник.

Хегсет определи инициативата като „пародия на импийчмънт“ във видеообръщение, в което защити работата си начело на Пентагона. Той посочи възстановяването на набирането на военнослужещи, укрепването на отбранителната индустрия и прекратяването на инициативите за многообразие.

„Нападат мен. Нападат ни, защото постигаме резултати. Няма да успеят. Няма да отстъпим“, заяви Хегсет.

Междувременно „Вашингтон пост“ съобщи, че Тръмп може да обмисля освобождаването на председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн или на ръководителя на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър. И двамата са имали ключова роля в консултирането на администрацията за войната с Иран.

Рубио заяви, че планира да остане до края на мандата

Марко Рубио отхвърли информациите, че обмисля да напусне Държавния департамент, за да се кандидатира за президент през 2028 г. Пред „Ню Йорк таймс“ той заяви, че винаги е възнамерявал да работи за Тръмп до края на мандата му.

„Обичам работата си. И винаги се смея, когато кажат, че ще напусна поста си. Питам ги: „Кой от тях?“, каза Рубио. Белият дом и Държавният департамент определиха публикациите за евентуалното му напускане като „фалшива новина“.

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