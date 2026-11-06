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Бившият вицепрезидент на Коста Рика Ребека Гринспан с преднина за генерален секретар на ООН

Бившият вицепрезидент на Коста Рика Ребека Гринспан с преднина за генерален секретар на ООН
БТА/АП

В четвъртък Родригес-Биркет получи осем гласа и остана трета, а на второ място излезе генералният секретар на Международната организация за атомна енергия Рафаел Гроси от Аржентина с девет гласа

Неофициално гласуване в Съвета за сигурност на ООН в четвъртък показва, че бившият вицепрезидент на Коста Рика Ребека Гринспан увеличава преднината си като фаворит в избора на новия, десети генерален секретар на Световната организация, съобщи Ройтерс, като се позовава на запознати с процедурата източници.

Гринспан е получила 12 гласа в подкрепа на кандидатурата ѝ и три против в 15-членния Съвет за сигурност. Това е най-високият ѝ резултат от осемте проведени до момента гласувания.

За получаване на препоръка от Съвета е необходимо да се проведе и официално гласуване, което се очаква, когато за един кандидат бъде преценено, че има голяма вероятност да получи необходимите поне 9 гласа „за“. Същевременно срещу него не трябва да има гласове „против“ от страна на петте постоянни членове – Франция, Великобритания, САЩ, Русия и Китай.

На неофициалния вот в четвъртък не беше разкрито как са гласували тези пет страни.

При шест от седемте по-ранни гласувания през последните месеци Гринспан имаше малка преднина, а при едно от гласуванията през август начело беше посланикът на Гвиана в ООН Каролин Родригес-Биркет.

В четвъртък Родригес-Биркет получи осем гласа и остана трета, а на второ място излезе генералният секретар на Международната организация за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси от Аржентина с девет гласа.

Резултатите бяха близки до тези от вота миналата седмица, когато Гринспан получи един глас по-малко.

На четвърто място при вчерашното гласуване беше дипломатът от Обединените арабски емирства Лана Нусейбе, която запази подкрепата си от седем гласа „за“ с шест „против“ и два „въздържали се“.

Кандидатът, който бъде избран, ще заеме мястото на Антонио Гутериш, който е в края на втория си петгодишен мандат. Според традицията постът преминава ротационно в ръцете на различните световни региони, като този път е ред на Латинска Америка.

В 80-годишната история на ООН за генерален секретар никога не е била избирана жена.

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