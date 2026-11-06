Североизточна България остава без обществен транспорт след 19 часа

Общественият транспорт между областните градове в Североизточна България практически спира след 19:00 часа.

Последните автобуси и удобни влакови връзки тръгват предимно в ранните вечерни часове, което сериозно ограничава възможностите за придвижване между населените места. Така хората, които работят до по-късно в съседен град, често нямат възможност да се приберат същия ден, показва проверка на в. „Сега“, която обхваща разписанията на автобусния и железопътния транспорт в региона.

Проблемът засяга връзките между Варна, Добрич, Шумен, Русе, Разград и Силистра.

Изключение прави маршрутът Варна – Шумен – Варна, където има възможност за пътуване и по-късно вечерта благодарение на денонощните автобусни линии от и за София.

Между Варна и Добрич автобуси се движат през целия ден, но последните курсове и в двете посоки са около 19:00 часа. По маршрута Варна – Разград последните автобуси са съответно в 18:00 и 19:00 часа, а между Варна и Русе последният курс и в двете посоки е в 18:00 часа.

Връзките между Варна и Силистра също приключват по-рано през деня. Сходна е ситуацията и по маршрута Силистра – Шумен.

Още по-сериозен е проблемът при някои от останалите направления.

Изобщо няма автобусни линии между Добрич и Разград, Добрич и Русе, както и Добрич и Шумен. Между Добрич и Силистра последният автобус е в 16:30 часа, а между Силистра и Русе – в 17:20 часа. По направленията Разград – Шумен и Шумен – Русе автобусите също се движат предимно в по-ранните часове.

Железопътният транспорт също не решава проблема с придвижването вечер.

Между Варна и Добрич има влакове около 20:30 часа от двете населени места. Въпреки това времето за пътуване в едната посока е особено неудобно. Разстояние, което с автомобил се изминава за около половин час, с влак отнема 2 часа и 17 минути. При маршрута Силистра – Шумен положението е още по-сложно. Единият влак от Шумен тръгва в 19:10 часа, но пътуването до крайната гара включва две прекачвания и продължава общо около четири часа и половина. Влакът спира и в Разград, но придвижването от гарата до самия град също представлява проблем заради практически липсващия удобен транспорт. Има железопътна връзка и между Силистра и Добрич.

Пътуването отнема около три часа в едната посока и три часа и половина в обратната.

Останалите влакове между областните градове в Североизточна България тръгват преди 19:00 часа. Към неудобните разписания трябва да се добавят и честите закъснения на влаковете на БДЖ.

Липсата на вечерен транспорт поставя сериозни ограничения пред хората, които живеят в един областен град, но работят в друг.

Проблемът засяга и ученици, студенти, пациенти, както и граждани, които имат нужда да пътуват за лични или административни ангажименти. На практика човек, който има работа или ангажимент след 19:00 часа в съседен град, в повечето случаи няма възможност да се прибере с обществен транспорт същата вечер. Ситуацията поставя отново въпроса за транспортната свързаност в българската провинция и за все по-ограничените възможности за придвижване извън големите градове.

Липсата на удобни автобусни и железопътни връзки не просто затруднява ежедневието на хората, а ограничава достъпа им до работа, образование и услуги. Така транспортната изолация се превръща в още една причина животът в малките населени места да става все по-труден.