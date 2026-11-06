Актьори съобщават за забавени заплати

Български актьори съобщиха, че получават заплатите си със закъснения.

Някои призовават Министерство на културата да бъде закрито. През следващите дни предстои и среща с министър Евтим Милошев.

"От над 30 години в тази професия и това министерство прави само глупости. Последните години ноември - декември не си получаваме парите, получаваме ги януари. Тази годна получихме част от парите за април през август. От юли си получихме парите вчера". Това каза актьорът Асен Блатечки пред БТВ.

"Искам да се обърна към премиера - накарайте си министрите да си вършат работата. Нищо повече не искаме", каза Блатечки.

"Аз се надявам да се роди политик, който да си даде сметка, че за да има народ трябва да има култура. И на мен ми е много интересно какъв ще бъде бюджетът за култура", посочи още Асен Блатечки.

Той посочи, че актьорите не получават обяснения за забавените заплати.

Според Калин Врачански причината за забавените заплатите е в бюджетите.

"Снощи всички сме имали представления. В тези салони има публика. Това е едно от малките удоволствия останали в България. Хората обичат и ходят на театър. Салоните са пълни, хората са там, но не получаваме заплати", коментира актьорът Тончо Токмакчиев.