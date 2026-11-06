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Омбудсманът предлага намаляване на ДДС на природния газ за отоплителния период

Омбудсманът предлага намаляване на ДДС на природния газ за отоплителния период
БТА

Повод за предложението е рязкото поскъпване на природния газ

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати предложение до министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев за временно намаляване на ДДС за природния газ за битовите потребители от декември 2026 г. до април 2027 г., съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Повод за предложението е рязкото поскъпване на природния газ. От 1 ноември 2026 г. спрямо същия период на миналата година увеличението на утвърдените цени за битовите потребители е между 46,33% и 56,50%, посочиха от пресцентъра.

„Като обществен защитник, с цел достъпно отопление и ограничаване на риска от задлъжняване, предлагам правителството да обсъди възможностите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност“, каза Делчева, цитирана в прессъобщението.

Омбудсманът обърна внимание, че поскъпването надхвърля и заложените очаквания в макроикономическата прогноза „Есен 2026“ на Министерството на финансите, в която се допуска цена на природния газ от 68 евро/МВтч.

Делчева допълни, че в същото време за домакинствата на природен газ няма предвиден защитен механизъм, който да компенсира повишаването на цените за разлика от потребителите на топлинна и електрическа енергия, за които КЕВР вече обяви възможност за запазване на цените след 1 януари 2027 г.

Предложената мярка е съобразена и с европейското законодателство. Намаляването на данъка ще бъде насочено единствено към битовите потребители. Причината е, че за домакинствата ДДС представлява окончателен разход, докато стопанските потребители с право на пълен данъчен кредит могат да неутрализират данъчната тежест чрез механизма на приспадане, допълниха от пресцентъра.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски каза преди дни, че цената на природния газ нямаше как да не се увеличи предвид международните цени.

Той посочи, че след първоначално постъпилото заявление за цената през ноември в обществения доставчик са търсени допълнителни решения, за да не бъде рязко поскъпването на природния газ.

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