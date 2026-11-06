Естонският премиер за Путин: Европа не бива да се опитва да угажда на диктатора

Европа не трябва да отваря пряк дипломатически канал към руския президент Владимир Путин или да поема ролята на посредник във войната в Украйна. Това заяви естонският премиер Кристен Михал в интервю за „Политико“.

„Европа не трябва да влиза в ролята на посредник. Не бива да се опитва да угоди на диктатора“, каза Михал. Според него европейските санкции вече оказват икономически натиск върху Русия, а посредничеството би поставило Европа в позиция да прави отстъпки пред Москва, включително при налагането и прилагането на санкциите.

„Не можеш да изпълняваш и двете роли. Едната е да подкрепяш Украйна и да оказваш натиск върху Русия. Другата е да се опитваш да посредничиш“, посочи естонският премиер. По думите му Путин трябва да види, че Европа остава единна.

Последните контакти между Вашингтон и Москва възобновиха дебата в Брюксел и европейските столици дали Европа трябва да има собствен канал за разговори с Кремъл. Сред опасенията на европейските лидери е, че администрацията на Доналд Тръмп може да договори условия за мир, които поставят Киев в неизгодна позиция и оставят Европа извън преговорите. В края на октомври финландският президент Александер Стуб и норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре разговаряха с Путин по телефона в продължение на 90 минути.

Американският специален пратеник Стив Уиткоф съобщи, че следващата седмица представители на САЩ, Украйна и Русия ще се срещнат в Абу Даби. Това ще бъдат първите преговори лице в лице от февруари насам. Михал заяви, че Европа оценява усилията на Вашингтон за постигане на мир, но настоя натискът да остане върху Москва. „Проблемът е в Кремъл. Никъде другаде“, каза той.

Талин настоява за по-строги визови правила

Естония, Полша и Швеция настояват ЕС да затегне визовите правила за руски граждани. Талин предлага и забрана за влизане в целия съюз на бивши военнослужещи от руските въоръжени сили, участвали във войната в Украйна.

Според европейски представители туристическите визи улесняват достъпа на руски агенти до ЕС и могат да бъдат използвани за операции като саботаж на инфраструктура и полети на дронове над чувствителни обекти. По информация на „Политико“ Европейската комисия планира да представи предложения в началото на 2027 г.