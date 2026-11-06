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проф. Кантарджиев: Доказаха първия случай на грип Б у нас

проф. Кантарджиев: Доказаха първия случай на грип Б у нас
БТА

"Българите все повече търсят противогрипни ваксини", каза още проф. Кантарджиев

"Българите показват все по-висока здравна култура и засилен интерес към противогрипните ваксини".

Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев пред БНТ. По думите му ваксините вече са налични в страната и желаещите да се имунизират е добре да го направят своевременно.  

„Радващо е, че се повишава интересът на сънародниците ни към сезонната защита“.

По думите му с настъпването на студеното време се наблюдава промяна в циркулацията на вирусите, причиняващи инфекции на горните дихателни пътища. Аденовирусите, характерни за топлите месеци, постепенно отстъпват място на парагрипните вируси.  

Междувременно в Националния център по заразни и паразитни болести за първи път през този сезон е доказан случай на грип тип Б. Проф. Кантарджиев успокои, че няма място за паника, тъй като все още има достатъчно време за поставяне на противогрипна ваксина.  

„Пълният период за изграждане на имунна защита е три седмици след поставянето на ваксината, като още след втората седмица човек вече е почти напълно защитен“.

Проф. Кантарджиев обърна внимание и на повишеното потребление на хранителни добавки през есенно-зимния сезон. Той призова хората да бъдат внимателни при избора на пробиотици и имуномодулатори. 

Според него е важно пробиотиците да съдържат живи микроорганизми, които могат да окажат благоприятно въздействие върху чревната микрофлора.  

„Не бива просто да даваме парите си за хапчета, внесени отнякъде, които нямат нужните свойства“.

Той коментира и ролята на дрождите, чиито клетъчни стени съдържат манани и глюкани, като ги посочи като вещества с потенциално благоприятно влияние върху имунната система.

В типичния си непринуден стил проф. Кантарджиев засегна и темата за традиционната българска кухня. Според него есента е най-подходящото време за приготвяне на кисело зеле и домашни туршии.  

„Сега е точното време да се слага киселото зеле, ако искате за Коледа да имате хубави домашни сарми“.

Епидемиологът припомни, че традиционните ферментирали храни са част от българската кухня от поколения и могат да бъдат добър източник на полезни микроорганизми. Той защити и традиционните месни деликатеси като луканката и суджука, при чието производство участват млечнокисели бактерии.  Според проф. Кантарджиев ферментацията е важен процес, който допринася за качествата и съхранението на тези продукти.

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