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Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак
Pixabay

Тя на практика обучава имунната система на болния сама да идентифицира и ефикасно да ликвидира раковите клетки в тялото

Руските здравни власти планират да въведат в употреба своята нова, изцяло местна разработка срещу онкологични заболявания в началото на 2027 година. Препаратът носи наименованието CaTeVac и представлява ваксина на основата на дендритни клетки. Първоначално тя ще бъде прилагана за терапия на пациенти, диагностицирани със саркоми на меките тъкани, стана ясно от официално съобщение на кабинета на вицепремиера Татяна Голикова, цитирано от световните медии.

Към момента предклиничните тестове на лекарството са напълно приключили и тече интензивна подготовка на документацията, необходима за издаване на официално разрешение за масово производство и за стартиране на клиничната употреба в болничните заведения. Основната задача на ваксината е да стимулира и преструктурира защитните сили на организма. Тя на практика обучава имунната система на болния сама да идентифицира и ефикасно да ликвидира раковите клетки в тялото.

Макар и първият прием на медикамента да е насочен към специфичен вид саркоми, потенциалът на руската разработка е много по-широк. В дългосрочен план учените предвиждат CaTeVac да се утвърди като работеща алтернатива и при други тежки форми на онкология. Очаква се в бъдеще обхватът на ваксината да се разшири за лечение на меланоми, рак на бъбреците, първични тумори на централната нервна система, както и при различни злокачествени солидни образувания, при които конвенционалните медицински методи и стандартни терапии вече са напълно изчерпани и не дават резултат.

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