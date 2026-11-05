БФС отхвърли жалба на Септември София

Апелативната комисия към БФС отхвърли жалбата на Септември София за намаляване на наказанието на капитана на отбора Галин Иванов. Халфът беше санкциониран заради червения си картон в мача с Черно море, след като удари Идрис Бунаас от "моряците".

"Апелативната комисия, след като се запозна с жалбата, приложените към нея документи и относимите разпоредби на Дисциплинарния правилник на БФС за сезон 2026/2027 г., извърши преценка на процесуалната допустимост на жалбата:

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на ПФК "Септември" АД, гр. София, срещу решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 28.10.2026 г., в частта относно наложените на състезателя Галин Стефанов Иванов наказания "спиране на състезателните права" за 3 (три) срещи и глоба в размер на 160 евро.

Не се произнася по основателността на изложените в жалбата възражения. На основание чл. 63 от Дисциплинарния правилник на БФС решението е окончателно и не подлежи на обжалване", написаха от БФС.