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Чуждестранни съдии ще ръководят срещи в българския футбол още през този сезон

Чуждестранни съдии ще ръководят срещи в българския футбол още през този сезон
БТА

Според информация новото правило ще изисква съгласието и на двата отбора, а разходите ще са за заявителя

Българските футболни клубове може да получат възможност да заявяват чуждестранни съдии за мачовете си от първенството още през настоящия сезон. Според информация на Sportal.bg президентът на БФС Георги Иванов е взел решение за въвеждането на ново правило, което предстои да бъде разгледано от Изпълкома.

Предвижда се промяната да влезе в сила от 1 януари 2027 година. Клубът, който желае двубоят му да бъде ръководен от чуждестранна бригада, ще трябва да подаде заявление най-малко 30 дни преди срещата.

Самото искане обаче няма да е достатъчно. Необходимо ще бъде и съгласието на другия участник в мача, така че нито един от съперниците да не може едностранно да наложи съдия от чужбина.

Разходите за чуждестранните рефери ще бъдат за сметка на клуба, отправил заявлението, независимо дали той е домакин или гост.

Решението все още предстои да бъде разгледано и официално прието на заседание на Изпълкома на БФС.

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