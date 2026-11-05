Турция инвестира 500 млрд. долара за енергийна независимост

Пълна енергийна автономност и модернизация на инфраструктурата са в основата на новия Национален план за енергетика на Турция с хоризонт до 2040 година, предава БТА. Стратегическият документ беше представен от ресорния министър Алпарслан Байрактар, който обяви инвестиционна програма на рекордната стойност от половин трилион долара. По думите на министъра Анкара планира инвестиции от 500 млрд. долара в енергийна инфраструктура, за да постигне целта си да посреща напълно сама енергийните си нужди.

В изявление в социалната мрежа Фейсбук той подчерта, че енергийната политика на Анкара навлиза в изцяло нова фаза. Крайната цел е след 14 години страната да задоволява нуждите си само от собствени ресурси, като същевременно се осигури заетост на 108 000 граждани.

Ключов стълб в стратегията е пълният отказ от вносен петрол и природен газ, като цялото вътрешно потребление трябва да се покрива от местен добив.

Паралелно с това Анкара залага на сериозен скок при възобновяемите енергийни източници. Планира се четирикратно увеличение на капацитета от вятърни и соларни паркове, които трябва да достигнат общо 175 гигавата. Този зелен преход ще погълне 100 милиарда долара, вдигайки дела на екологичната енергия в общия микс до 77 процента.

Атомната енергетика ще осигури други 10 гигавата мощност до края на разглеждания период. Според разчетите на министерството първата турска ядрена мощност – АЕЦ „Аккую“, ще генерира 4800 мегавата, а останалата част до заложената цел ще бъде добавена в следващите години. Дългосрочните планове предвиждат ядреният капацитет да се удвои до 20 гигавата през 2050 година, като важна роля в този процес ще изиграят малките модулни реактори, осигуряващи поне 5 хиляди мегавата в районите на Тракия и Синоп.

Турция се подготвя и за масова електрификация на автопарка си. Прогнозите сочат, че до 2040 година по турските пътища ще се движат 41 милиона автомобила, като почти половината от тях, или около 20 милиона, ще бъдат на ток. Статистически това прави по 147 електромобила на всеки 1000 души, предава Анадолската агенция. За осигуряването на тази огромна флотилия ще се изгради мрежа от 1,5 милиона зарядни станции. Един милион от тези точки ще бъдат инсталирани в частни домове и офиси, докато останалите 500 хиляди ще се разположат на обществени места и търговски обекти. Цялата зарядна инфраструктура ще изисква финансов ресурс от близо 28 милиарда долара.

Министър Байрактар сподели още, че по време на официално посещение в Южна Корея местна компания е представила иновативна технология за безжично зареждане, по която се работи в момента.